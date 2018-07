Profesor Anti Aging Pertama di Dunia Orang Indonesia

NAMA Indonesia kembali menggema di kancah internasional dalam bidang kedokteran. Dokter spesialis anti penuaan (anti aging) Deby Vinski berhasil meraih gelar guru besar (profesor) anti aging pertama di dunia dari EFHRE Internasional University, Barcelona.

Menurut Deby dalam pidatonya The Role o Preventive, Regenerative and Anti Aging Medicine: An Integral Part of Modern Health Profession Word ExpectationToward the Welbeing of Mankind ini menjadi pertimbangan penting board of senate dalam menilai kepakarannya.

"Orasi ilmiah saya waktu itu adalah bagiamana peran anti aging di dunia serta pengaruhnya dengan manusia. Dan juga bisa menyehatkan masyarakat seluruh bangsa," ujarnya.

Presiden Badan Akreditasi Anti Aging Dunia ini juga menuturkan terobosan ant aging tidak bisa dipandang sempit. Tindakan medis serta berbagai terobosan mampu menjadikan dunia kedokteran Tanah Air diakui oleh dunia.

"Jadi anti aging medicine bukan terlihat cantik atau menarik saja tapi terlihat generatif dan dimanfaatkan dalam konteks kesehatan lain," ujarnya.

Saat ditemui di acara syukuran dua tahun gedung Vinski Tower, Jakarta Selatan, Senin (23/7) Deby berharap di usianya yang tidak muda lagi tersebut dapat membagikan ilmu yang dia dapatkan serta memajukan ilmu kedokteran di Tanah Air.

"Tidak ada batasan usia untuk orang berprestasi. Dan sekarang saya harap bisa membagi ilmu dan menjadi pembimbing bagi profesor yang lain. Dan yang membuat saya bangga saya membawa harum nama bangsa. Indonesia one day harus menjadi yang terbaik. Tugas baru saya yaitu mendidik generasi muda," tandasnya. (OL-4)