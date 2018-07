Jembatan Penyeberangan Orang Diganti Tunnel di Bundaran HI

MENJELANG penyelenggaraan Asian Games 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengganti jembatan penyeberangan orang (JPO) Bunderan Hotel Indonesia (HI) menjadi terowongan (tunnel).

Hal ini dilakukan agar Patung Selamat Datang yang pernah jadi simbol Asian Games tahun 1962 bisa jelas terlihat oleh para atlet yang datang.

“Mudah-mudahan bisa dilakukan agar ini (JPO) dipindah ke bawah jadi melalui basement atau digantikan dengan underpass untuk memastikan para pejalan kaki memiliki kesempatan menyeberang jalan tapi tidak melalui JPO itu,” kata Sandiaga Uno, Senin (23/7).

Berdasarkan pantauan Media Indonesia, hingga hari ini JPO Bunderan HI masih membentang. Sejak halte TransJakarta tidak lagi ada di Bundaran HI, JPO Bundaran HI digunakan untuk lalu lalang pekerja konstruksi PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Pemprov DKI kemudian ingin JPO tidak ada agar pandangan ke Patung Selamat Datang tidak terhalang.

Peniadaan JPO Bundaran HI dilakukan seiring penataan trotoar di sekitar Jalan Sudhirman-MH Thamrin. Di trotoar depan Plaza Indonesia tampak pintu masuk MRT tengah dibangun. Nantinya pintu tersebut akan menjadi akses keluar-masuk pejalan kaki.

“Ini lagi dibahas, kemarin hasilnya bisa dilakukan sebelum Asian games. Kita inginkan wajah Jakarta yang cantik rapih mulus itu bisa juga karena kalau dilihat JPO-nya kan itu sementara juga selama pembangunan MRT,” tambah Sandiaga.

Terowongan di bawah nanti, lanjut Sandiaga, akan ramah penyandang disabilitas. Pihaknya akan berkoordinasi dengan koalisi pejalan kaki. Ia optimistis pengerjaannya tepat waktu.