Jajaran Dance Artist Dunia Ramaikan Invasion 2018

MELANJUTKAN kesuksesan di tahun sebelumnya, Invasion – Tempus Chronicles 2018 yang menandai edisi ke-5 kembali digelar.

Setelah sukses menarik perhatian lebih dari 12.000 pengunjung pada Invasion 2017 tahun lalu, Invasion 2018 - Tempus Chronicles menargetkan 15.000 pengunjung yang akan hadir di invasion nanti.

Sebagai pelopor sebuah festival musik dance indoor terbesar dan termegah di Indonesia, EUPHORICS kembali mempersembahkan hiburan yang Spektakuler lebih dari sekedar teknologi dan special effect. Invasion 2018 akan diramaikan sederetan Dj ternama berkaliber nasional dan international dengan beragam genre musik electronic di setiap tahunnya.

Invasion 2018 hadir dengan mengusung konsep besar – Tempus Chronicles, yang bakal membawa invader ke perjalanan yang historikal dan petualangan baru yang menarik dengan atmosfer di era keemasan revolusi industri abad ke–19.

Salah satunya tenaga uap yang masih banyak digunakan pada masa Inggris di era Victoria. Tempus Chronicles akan menggabungkan unsur-unsur fiksi ilmiah, fantasi dan sejarah alternatif dengan sentuhan modern menampilkan teknologi atau inovasi futuristic sebagai kebangkitan industrinya.

Acara ini akan diselenggarakan pada tanggal 14 September 2018 di Hall B3 dan C3 JI-Expo Kemayoran Jakarta .

“Dengan tumbuh meningkat dan berkembangnya Antusias pengunjung Invasion dari tahun ke tahun kami sangat yakin bahwa ini adalah salah satu event tahunan yang paling di tunggu yang akan mewarnai Agenda Festivalgoers dari segala penjuru dunia, dari negara di Asia tenggara sampai Australia dan khususnya Partygoers di Jakarta," kata ," kata Founder of Euphorics events Dany Setiawan.

"Tujuan kami setiap tahun adalah untuk menciptakan festival musik paling beragam di dunia dengan membawa line up terbaik di kelasnya," tambah Dany.

Invasion selalu menarik perhatian pencinta Musik Dance. Karena hanya di sinilah party goers bisa menikmati party indoor yang seru bertabur DJ keren internasional dan lokal. Pengunjung bisa dress up maksimal, tidak perlu khawatir akan cuaca dan bisa menikmati suasana yang ada dengan nyaman.

Invasion juga didukung oleh tim keamanan dan tim medis yang akan siaga bekerjasama dengan pihak penyelenggara demi acara berlangsung lancar, aman dan nyaman bagi semua penonton serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.

“Kami sangat senang bisa mengambil bagian sebagai official beer partner di acara Invasion 2018 bertemakan Tempus Chronicles. Sebagai brand yang selalu mendukung industri kreatif seperti musik, kami yakin bahwa festival musik dance indoor tahun ini akan memberikan pengalaman yang unik dan berbeda bagi para Invaders,” kata Marketing Manager Heineken Ria Sutrisno.

Ria menambahkan, Heineken juga sedang menyiapkan kejutan bagi para Invaders untuk menghadirkan pengalaman yang lebih dari sekedar festival musik biasanya.

Be The First!

Inilah line up pertama dari invasion – Tempus chronicles ini yaitu Yellow claw, Sam feldt -Live dan SnakeHips yang akan membuat akhir pekan para party goers penuh dengan energy tinggi untuk berdansa!

Yellow Claw akan membawakan single terbarunya untuk pertama kalinya secara live di Jakarta.

Dutch Duo Yellow Claw dikenal sebagai DJ dengan Explorasi sound yang paling beragam di Top 100 DJ dengan music elektronik seperti House, elektro dan Dub step yang dipadu dengan music hiphop dan r&b.

Grup yang dibentuk oleh Jim Aasgier dan Nizzle (atau Nils Rondhuis), terkenal dengan single mereka yang berjudul “Till its hurt”, "DJ Turn it Up" dan "Shotgun.

Di 2018 ini, mereka merilis album ke tiga yang berjudul “New Blood” dengan single hits yaitu "Villain" dengan Valentina, "Both of Us" dengan STORi, dan “ Public Enemy" sebuah kolaborasi dengan Dj Snake. Jangan ketinggalan untuk menyaksikan album terbaru mereka dibawakan secara live di Invasion – Tempus Chronicles!

Sam feldt – Live adalah salah satu Dj yang terus berkembang dan terdepan dalam industri musik, produser EDM Belanda berusia 23 tahun yang terkenal dengan remix House melodik, mixtape, dan kolaborasi, Dengan karya remix yang luar biasa serta hit yang kuat. Seperti rilisannya di awal 2015 'Show Me Love' masuk di chart UK #4 dan single "The Devil's Tears" adalah salah satu dari 10 lagu paling viral di Spotify.

Dengan Karakter melodi yang indah menggugah suasana dan emosi terkemas dalam alur yang menarik, Sam feldt siap tampil memukau dengan memainkan perpaduan alat musik Terompet, Saxophone dan Elektrik Gitarnya.

Snakehips adalah duo elektronik Inggris. Formasi terdiri dari Oliver Lee dan James Carter. dan membuat nama mereka dengan Hype Machine melakukan remix untuk Banks, The Weekend, Bondax, dan Wild Belle. yang remix dan produksi aslinya telah mendorong mereka menjadi sorotan. Mereka terkenal karena single 2015 mereka, "All My Friends".

Terinspirasi oleh golden-era hip-hop dan R & B dengan teknik produksi yang lebih modern, Snakehips telah menciptakan music khas yang penuh perasaan dan manis.

Tiket sudah dapat dibeli secara online dan offline melalui tiket box resmi id.bookmyshow.com. Untuk tiket Early birds (Rp380.000,-) telah Sold out, dan Untuk Presale tahap kedua akan dijual seharga Rp480.000,-.

Bagi pengunjung yang ingin menonton dan menikmati festival musik dance indoor yang lebih menyenangkan, kami menyediakan area SOFA

Untuk Info lebih Lanjut , Silakan follow kami di official Facebook Account, Instagram, dan Twitter @InvasionJakarta dengan hashgtag #Invasion2018, atau hubungi kami di +62812 3999 8855.

