Tim Satgas Pangan Karawang Pastikan Harga Telur dan Daging Ayam Turun

TIM Satgas Pangan Kabupaten Karawang, Jawa Barat menggelar sidak pemantauan harga telur ayam dan daging ayam di Pasar Johar. Tim yang tergabung antara Polres Karawang dan Dinas Pangan itu memastikan harga telur ayam dan daging ayam turun.

"Setelah kita melakukan pemantauan harga telur ayam dan daging ayam. Harganya masih diatas normal, namun terus mengalami penurunan," kata Kapolres Karawang, AKB Slamet Waloya usai melakukan sidak di Pasar Johar, Senin (23/7).

Kapolres mengatakan kenaikan harga dua komoditas disebakan karena pasokan yang berkurang dari wilayah sentral. Untuk telur ayam para pedagang mengambil dari wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sedangkan untuk daging ayam itu dari para peternak di Jawa Barat.

"Seperti harga ayam itu saat ini turun jadi Rp25.000 per kilogram. Sedangkan harga normalnya itu Rp22.000 per kilogram . Kalau untuk harga daging ayam juga sudah turun Rp35.000 per kilogram, jadi kalau harga normal itu Rp30.000 per kilogram," ucap Waloya.

Jika harga telur ayam dan daging ayam tidak terus berangsur turun dan bertahan di atas harga normal, kata Waloya, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menggelar operasi pasar.

"Kalau harganya masih di atas normal. Tidak ada tanda-tanda untuk turun. Kita akan minta dinas terkait untuk menggelar operasi pasar. Tetapi para pedagang mengakui pasokan terus berangsur membaik," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pangan, Kadarisman menyebutkan indikasi kenaikan harga telur ayam dan daging ayam ini akibat pasokan yang kurang dan pesanan yang meningkat usai lebaran ini.

Pihaknya mendeteksi banyaknya ayam yang mati akibat penyakit, menyebabkan peternak lokal merugi.

"Pasokan lokal juga tidak bisa menutupi untuk kebutuhan pasar," pungkasnya. (OL-3)