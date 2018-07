Tekan Harga Telur Pemkot Bandung Gelar Operasi Pasar Murah

PEMERINTAH Kota Bandung bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) dan Bank Indonesia menggelar operasi pasar murah (OPM) di dua tempat yakni Jalan Arjuna dan AH Nasution, Senin (23/7).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diharapkan mampu menekan lonjakan harga barang kebutuhan pokok khususnya telur dan daging ayam.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk menekan harga komoditas tersebut yang saat ini melonjak drastis. Bahkan, agar lebih terasa oleh masyarakat, Emil menginstruksikan jajarannya untuk menggelar OPM selama tujuh hari berturut-turut.

"Agar benar-benar bisa menekan kenaikkan harga," kata Emil di Bandung, Senin (23/7).

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Elly Wasliah akan mengupayakan perpanjangan pelaksanaan OPM ini.Namun, menurut dia saat ini hanya akan melaksanakan dua hari saja mengingat keterbatasan setok.

"Kemarin kami membahas ini dengan TPID dan produsen, stok yang ada sesuai permintaan, untuk dua hari," katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan OPM dua hari ini, menurut Elly pihaknya menyiapkan 1 ton telur dan 1.450 ekor ayam potong. Dia mengakui saat ini harga daging dan telur ayam di pasaran Kota Bandung masih cukup tinggi.

Saat ini daging ayam dijual Rp41 ribu-Rp42 ribu per ekor, sedangkan telur harganya Rp33 ribu per kilogram. Pada OPM ini pihaknya menjual daging ayam seharga Rp33 ribu per ekor dan telur Rp23.800 per kilogram.

Lebih lanjut Elly katakan, kenaikkan harga komoditas ini terjadi karena kekurangan pasokan dari produsen. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan aktivitas produsen pascalibur Lebaran 2018 yang juga mengakibatkan keterlambatan panen.

Menurutnya, setiap hari warga Kota Bandung membutuhkan 800 ribu ekor ayam biasa, 500 ribu ayam broiler, dan 300 ribu ayam pejantan.

"Untuk telur memang datanya belum terlalu valid, karena terlalu banyak masuknya," kata dia.

Ia menyebut telur ayam yang beredar di wilayahnya berasal dari Blitar, Jawa Timur, sedangkan untuk daging ayam berasal dari Priangan timur seperti Ciamis, Garut, dan Tasikmalaya.

Selain karena pasokan yang berkurang, menurutnya kenaikkan harga telur ini diakibatkan tingginya permintaan. Hal ini terjadi karena adanya program nasional yang mengharuskan masyarakat mengkonsumsi telur.

"Bantuan pangan nontunai pengganti raskin. Sekarang penerima manfaat diwajibkan membeli telur, jadi kebutuhannya merata," katanya.

Di tempat yang sama, perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Achmad Subarkah, mengakui pelaksanaan OPM selama dua hari ini sulit untuk menekan kenaikkan harga komoditas tersebut.

"Dengan dua titik sekarang belum cukup, karena Kota Bandung luas," ucapnya.

Namun, dengan adanya OPM ini membuktikan kehadiran pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Selain jumlah yang terbatas, Achmad pun

mengakui harga jual OPM ini masih cukup tinggi.

Selain karena harganya tidak disubsidi, dia menyebut harga dari produsennya pun masih cukup tinggi.

"Kita langsung dari pengusahanya, untuk memotong mata rantai. Tapi memang kita melihat juga harga pokok dari produsen cukup tinggi," kata.

Achmad menyebut, hal ini terjadi karena masih diperlukannya bahan impor.

"Dengan kurs sekarang, mereka cukup terbebani," katanya. (OL-3)