Target Xinjiang Jadi Zona Inti Kaki Tiongkok di Silk Road Economic Belt.

PEREKONOMIAN Tiongkok saat ini dalam transisi dari pertumbuhan sangat cepat ke tahap pengembangan lebih berkualitas (hight-quality)

"Kami harus menempatkan kualitas lebih dulu dan meprioritaskan performance," ujar Prof Gao Jianlong, direktur Xinjiang Academy of Social Sciences, di Xinjiang, pada hari kedua workshop the Silk Road Ecomomic Belt Tiongkok Minggu (22/7).

Dalam acara yang diikuti 23 pimpinan media dari 19 negara itu, Jianlong membahas pembangunan Silk Road Economic Belt versus strategi pengembangan ekonomi daerah otonomi Xinjiang.

Menurutnya, sesuai arahan Presiden Tiongkok Xi Jinping, saat ini negeri Tirai Bambu itu juga harus fokus terhadap ekonomi riil, memperbaiki sistem suplai yang berkualitas dan terus berinovasi sebagai kekuatan utama untuk maju.

"Kami juga mendesak perkembangkan pertanian dan industri tingkat tinggi," tambah Jianlong.

Lebih lanjut, Wakil Presiden Asosiasi Ekonomi Xinjiang itu juga memaparkan terobosan di berbagai bidang, terutama di infrastruktur jalan.

"Investasi kami di 2017 mencapai 1,1795 triliun yuan. Di akhir 2017 kami juga menyelesaikan jalan tol sepanjang 185.300 kilometer sebagai jalur lalu lintas pengangkutan," jelas profesor tamu di banyak universitas dan akademi itu lagi.

Menurutnya, sebanyak 4.578 km di antaranya adalah jalan raya lintas cepat. Masih di tahun yang sama, kereta api cepat dan bandara udara juga turut dibangun.

"Ada 17 bandar udara sipil di Xin jiang dan kami mengoperasikan 155 rute udara dengan jarak 3180.000 km. Hal itu menjadikan Xinjiang sebagai daerah dengan jumlah airport teebesar dan jarak terbang terpanjang di Tiongkok," jelasnya lagi.

Dengan akses penerbangan yang banyak itu, lanjut Jianlong, Xinjiang berhasil menerima 107 juta wisatawan. Angka itu meningkat 32.4%.

Jumlah belanja wisatawan tersebut mencapai 182.2 miliar yuan.

Memperbaiki hidup

Dalam hal mengurangi angka kemiskinan, tambah Jianlong, pemerintah Tiongkok juga memperbaiki 368.000 rumah gubuk penduduk dan sebanyak 300.000 rumah layak huni juga dibangun di pedesaan Xinjiang.

Jianlong juga mengatakan pemerintah Tiongkok akan bekerja sebaik-baiknya untuk memenangkan peperangan melawan kemiskinan di 2020. Dan menjamin 1, 8978 juta penduduk serta 28 kabupaten.

"Fokus kerja kami di 22 kabupaten, 1.962 desa dan 1, 6, 273 juta penduduk yang masih berada dan kemiskinan ekstrem," ujarnya lagi

Lebih lanjut, ia menjelaskan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan juga kami lakukan. Saat ini 15 tahun pendidikan populer di empat prefektur di Xinjiang " tambahnya.

Sementara di bidang kesehatan, Pemerintah Xinjiang juga memperbaharui rumah sakit-rumah sakit dengan sistem pelayanan lima level. Yakni, pencegahan, pengobatan, imunisasi untuk mencegah penyakit menular, dàn endemik, serta mewujudkan terkoneksinya pengobatan di seluruh provinsi.

"Pokoknya kami mempercepat pembangunan di Xinjiang sebagai zona inti kaki Tiongkok di Silk Road Economic Belt. Terutama perhatian khusus pada Kashgar dan Horgos," ujarnya.

Selain itu, hadir pula sebagai pembicara Ma Yingsheng, Wakil Direktur Departemen Budaya daerah otonomi Xinjiang Uygur.

Yingsheng membahas Practices of and Relates Foreign Cultural Exchange on the Intangible Cultural Heritage Protection System in Xinjiang.

Usai mengikuti kelas, para pimpinan media mengunjungi museum dan International Bazaar Xinjiang. (OL-3)