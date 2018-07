Tiongkok Promosikan Sabuk Jalur Sutra Ekonomi

PADA 2013, Presiden Tiongkok Xi Jinping memperkenalkan strategi geopolitik dan geoekonomi baru yang dinamakan One Belt, One Road. Strategi ini memanfaatkan jalur transportasi dunia sebagai jalur perdagangan yang tersebar di kawasan Eurasia. Visinya ialah meningkatkan kesejahteraan dan perwujudan modernisasi Tiongkok di 2020 dengan meningkatkan intensitas perdagangan lewat penyediaan fasilitas infrastruktur, baik darat maupun laut.

Transportasi darat disokong Sabuk Jalur Sutra Ekonomi (Silk Road Economic Belt), sedangkan Jalur Sutra Maritim (MSR) berperan sebagai penyokong transportasi laut.

Sebagai salah satu upaya memperkenalkan Sabuk Jalur Sutra Ekonomi (Silk Road Economic Belt), pemerintah Tiongkok melalui The State Council Information Office of People's Republic of China dan The Information Office of the People's Government of Xinjiang Uygur Autonomous Region, mengadakan seminar khusus untuk pimpinan media massa dari 19 negara. Mereka beranggapan media massa sangat penting untuk memberikan informasi objektif kepada masyarakat.

"Pembangunan dan ekonomi di Xinjiang tumbuh pesat. Sejak dulu penduduk di provinsi ini juga hidup rukun dan harmonis dalam keberagaman. Di sini mayoritas penduduk muslim hidup damai dengan masyarakat nasrani, dan Buddha. Ada masjid, gereja, dan Buddha temple (wihara)," ujar Tien Wen, Head of Xinjiang Publicity Department, pada pembukaan seminar, di Hotel Noethwest Petrolium, Urumqi, Xinjiang, Sabtu (21/7)

Seusai seminar peserta diajak mengunjungi Rumah Sakit Chanji yang berafiliasi ke Xinjiang Medical University. Dari rumah sakit mereka mengunjungi Pusat Riset dan Teknologi Pertanian Changji (Changji Agricultural Science-Technology Expo) milik departemen pertanian setempat.

Pertemuan yang berlangsung pada 20-27 Juli di Xinjiang dan Beijing tersebut antara lain diikuti perwakilan media masa dari Mesir, Pakistan, Swiss, Kanada, Jerman, Prancis, Iran, Rusia, India, Kazakhstan, Afghanistan, dan Indonesia.

Tien percaya setelah mengikuti seminar dan mengunjungi beberapa tempat, media akan memberikan informasi secara objektif. (E-2)