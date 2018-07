Menuai Prestasi Dunia Digital

MESIN robot itu berbentuk abstrak, geraknya sedikit kaku, baru beberapa sentimeter (cm) kemudian masuk ke air. Robot itu bergerak menggunakan solar cell, sebuah perangkat yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik.

Kolaborasi programmer dan ahli rakit itu menghasilkan robot bertenaga surya yang bisa berjalan di atas air. Robot yang dikendalikan jarak jauh itu merupakan karya kakak beradik Syahrozad Nalfa Nadia dan Avicenna Roghid Putra Sidik, siswa Madrasah (MTs) Pembangunan UIN Ciputat, Jakarta.

Mereka meraih dua medali di 4st Science Technology Innovation Robotic with U (S.T.I.R with U) Competition 2018 di Planetarium Negara Malaysia, 6-9 Juli 2018. Syahrozad yang akrab dipanggil Ocha meraih Best Engineering kategori Solar Robot, sedangkan Avicenna siswa kelas 2 meraih Best Design Award kategori Solar Robot.

Prestasi yang diraih anak pasangan Sidik Sisdiyanto dan Himatul Laily Waisnain ini bukanlah yang pertama. Mereka beberapa kali menjuarai kompetisi robotik tingkat internasional, antara lain medali emas di International Islamic School Robot Olympiad (IISRO) di Jepang dan medali emas di International Youth Robot Competition (IYRC) di Korea Selatan.

Himatul dan Sidik mendukung penuh kreativitas dan ketertarikan anak mereka di dunia robotik. "Jika dukungan kami penuh, saya kira anak-anak akan semakin semangat dan berprestasi. Jadi lebih kepada pendampingan dan men-support mereka," kata Himatul.

Dalam mengikuti kompetisi robot, keduanya memang saling berbagi peran. Ocha sebagai programmer dan Ave dalam perakitan robot. "Ide kreativitas Av, sedangkan Ocha memahami dan mengatur kode coding-nya," jelas Instruktur Madrasah Pembangunan Robotic Club (MPRC) itu.

Dengan dukungan yang tepat, kecintaan anak dengan dunia digital akan lebih terarah dan memacu mereka berprestasi. Apalagi, dalam menyambut Hari Anak Nasional pada 23 Juli, sudah saatnya anak-anak mendapatkan arahan dan pendampingan yang tepat.