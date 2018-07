Tinggi Gelombang di NTT 4 Meter, BMKG Minta Kapal Kecil Tidak Berlayar

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) minta nelayan dan kapal berukuran kecil tidak memaksakan diri melaut menyusul cuaca buruk di perairan.

Sesuai laporan BMKG, tinggi gelombang di perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai 22-26 Juli 2018 berkisar antara 2-5-4 meter, dan kecepatan angin antara 20-40 kilometer per jam.

Masyarakat diminta menghindari perairan yang bergelombang tinggi seperti selatan Pulau Sumba, Latu Sawu, perairan Pulau Sawu hingga Rote dan Kupang. Sementara di selatan Pulau Sumba, tinggi gelombang berkisar 4-6 meter.

"Gelombang tinggi dipengaruhi oleh angin kencang yang terjadi karena perbedaan tekanan antara Australia dan Asia. Tekanan tinggi di Australia berkisar 1024 milibar dan di Asia sekitar 1004 milibar," kata Prakirawan BMKG NTT Ni Putu Nonik Prianti, Minggu (22/7).

Nonik mengatakan potensi angin kencang pada Minggu, terjadi di Kupang, Rote dan Sabu Raijua. Namun kecepatan angin pada Senin (23/7) diprediksi akan berkurang menjadi 30 kilometer per jam.

Adapun potensi angin kencang hanya terjadi di wilayah Kupang, namun operator armada pelayaran diminta tetap waspada, karena potensi gelombang tinggi masih terjadi di Selat Sape, Laut Sawu, dan wilayah perairan NTT bagian selatan hingga barat.

Cuaca buruk di perairan mengakibatkan banyak nelayan di Kota Kupang tidak melaut yang kemudian berdampak terhadap naiknya harga ikan segar di pasar.

Antara lain ikan kakap putih naik bervariasi antara Rp75.000 hingga Rp100.000 per ekor, kini melonjak sampai Rp175.000 per ekor, dan cakalang naik dari harga Rp50.000 per ekor menjadi Rp125.000 per ekor. (OL-3)