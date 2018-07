Kabupaten Cianjur Klaim jadi Sentra Teh di Jabar

KABUPATEN Cianjur merupakan satu di antara daerah sentra penghasil teh nasional di Jawa Barat. Luasan lahan garapan perkebunan teh pun mencapai hampir 25 ribu hektare.

"Produksi teh dari Kabupaten Cianjur potensinya sangat besar, mencapai 17 ribu ton per tahun," kata Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Tanaman Hortikultura Kabupaten Cianjur, Mamad Nano, kepada Media Indonesia, Sabtu (21/7).

Bagusnya potensi teh di Kabupaten Cianjur berbanding lurus dengan pengakuan dunia internasional. Pada kompetisi International Agency for the Volarization of Agricultural Product (AVPA) di Paris, Prancis, teh hitam (black tea) dari Kabupaten Cianjur yang diproduksi PT Bulitsari menggondol penghargaan AVPA Gourmet Product 2018 untuk kategori Teas's of The World yqng diikuti sebanyak 113 peserta dari 15 negara.

"Dari produksi sekitar 17 ribu ton per tahun, mayoritas mengelola teh hitam. Umumnya dikelola PTPN dan PBS (perkebunan besar swasta). Kalau yang mengelola teh hijau relatif sedikit," tuturnya.

Dari 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur, sebut Nano, terdapat delapan kecamatan yang potensial mengelola teh. Paling luas berada di Kecamatan Takokak, Campaka, dan Sukanagara.

"Rata-rata produksi teh dari Cianjur diekspor ke luar negeri," tambahnya.

Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, menambahkan banyaknya perusahaan swasta yang mengelola komoditas teh akan berimbas terhadap kesejahteraan masyarakat. Misalnya tingkat penyerapan tenaga kerja, bentuk kemitraan masyarakat petani teh, dan lainnya.

"Untuk meningkatkan produksi teh, tentunya diperlukan kolaborasi tata kelola produksi dan pemasaran. Dalam hal ini kolaborasi antara perusahaan dan petani," kata Irvan.

Pengembangan pengelolaan komoditas teh merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten Cianjur di Jawa Barat dari sektor pertanian dan

perkebunan. Utamanya di sejumlah wilayah di Cianjur selatan.

"Berbagai perusahaan yang mengelola komoditas teh diharapkan juga peduli terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat," tandasnya. (OL-3)