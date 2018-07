Senandung Penyemangat Asian Games 2018

ASIAN Games 2018 tinggal menghitung hari. Lagu-lagu bertema Asian Games 2018 pun semakin sering terdengar. Jika dilihat dari pemutaran di Youtube, lagu Reach the Stars yang dibawakan Via Vallen paling banyak diputar hingga lebih dari 13 juta kali.

Francis Wanandi, Deputy II Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (Inasgoc), menjelaskan ada 13 lagu dalam album Energy of Asia. Lagu-lagu itu dibawakan 12 penyanyi dan 1 lagu kolaborasi 18 penyanyi.

"Lagu-lagu Asian Games ini dibuat sebagai penyemangat atlet-atlet yang akan bersaing di Asian Games 2018," jelas dia.

Lagu Dance Tonight yang diciptakan Joshua Jflow, misalnya, diciptakan khusus menceritakan perjuangan atlet perempuan. Walaupun dipandang sebagai yang hebat dalam olahraga, ia juga ingin dipuji sebagai perempuan. "Lagu-lagu untuk Asian Games ini juga salah satu bentuk dalam mempromosikan seniman Indonesia di Indonesia (di kancah internasional)," kata dia.

Inasgoc, kata Francis, memilih pencipta lagu dan penyanyi yang berkompeten untuk terlibat, di antaranya Guruh Soekarno Putra, Ryan D'Masiv, dan Joshua Jflow. Proses pemilihan lagu pun sudah dilakukan sejak tahun lalu dengan bermitra Asosiasi Industri Rekaman Indonesia. Lagu-lagu yang diciptakan bertujuan membangkitkan semangat setiap orang yang mendengarnya. Lagu-lagu yang berada di album ini juga tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Asian Games 2018 ialah ajang yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, Asian Games 2018 bukan hanya milik pemerintah dan panitia, melainkan seluruh rakyat Indonesia.

"Jadi jelas, riset kami dalam memilih lagu Asian Games memiliki dasar pemikiran untuk mencari genre musik apa yang cocok di telinga masyarakat Indonesia," kata dia. Lagu-lagu itu diseleksi untuk memberikan semangat dan meningkatkan antusiasme semua elemen masyarakat Indonesia.

Platform musik

Setelah lagu-lagu terkumpul, pemilihan penyanyi yang membawakan lagu bertema Asian Games 2018 dipilih para pencipta lagu. Menaklukkan Dunia yang dinyanyikan Once dan pendatang baru, Shakira, diciptakan Ryan D'Masiv.

"Kedua penyanyi ini berasal dari dua generasi yang berbeda, maka dari itu lagu ini diharapkan dapat memperlihatkan bahwa yang 'berbeda' dapat memberikan sesuatu yang luar biasa," jelas dia.

Semua lagu itu telah dipasarkan dan dapat diakses melalui berbagai platform musik. Seperti Langit Musik, Spotify, JOOX, Apple Music, Deezer. Selain itu, album ini dapat didapatkan dalam bentuk fisik di 600 gerai KFC di seluruh Indonesia pada akhir Juli ini.

Sebelum Asian Games dibuka, lagu-lagu tersebut akan terus didendangkan dalam rangka memberikan stimulan kepada masyarakat tentang semangat Asian Games 2018. Seperti diutarakan Erick Thohir, kata dia, ketika pembukaan Torch Relay di Prambanan, Yogyakarta, akan ada konser lagu-lagu bertema ajang empat tahunan itu dalam penyambutan Obor Asian Games.

Reach for the Sun

Menurut pengamat musik, Adib Hidayat, secara umum album kompilasi ini berlirik soal sportivitas dan memberikan semangat kepada para atlet dari berbagai negara yang bertanding. "Album ini menjadi penanda lagu tema yang baik untuk Asian Games 2018," kata dia. Setiap orang bisa memilih lagu yang dinilai terbaik dalam album ini sesuai selera masing-masing.

Di antara 13 lagu yang ada, ia menilai, lagu Bright as the Sun yang diciptakan Ryan d'Masiv iala yang terbaik untuk tema Asian Games. Lagu ini dinilai cocok dilihat dari struktur komposisi, kemegahan aransemennya, jiwa heroik, dan semangat. Adib membayangkan lagu Bright as the Sun di putar di bioskop, televisi, dan radio agar aura Asian Games bisa terwakili.

Banyaknya orang yang sudah menonton lagu Reach for the Stars yang dinyanyikan Via Vallen dinilai wajar. "Via saat ini memang jadi media darling dan digemari," kata dia.

Menurut dia, lagu Reach for the Stars yang diciptakan Pay tersebut tidak kental dengan dangdut. Manfaatnya, pencinta musik pop bercampur dengan pencinta musik Via Vallen. Ditambah lagi, dengan tema Asian Games, lagu tersebut dapat lebih luas diterima masyarakat.

Walau yang banyak terlibat musisi rekaman, album kompilasi ini menjadi simbol diplomasi budaya bagi musisi untuk memperkenalkan karya mereka kepada para tamu dari berbagai negara yang akan bertanding. Album kompilasi ini diharapkan bisa menjadi merchandise dan dibawa pulang ke negara masing-masing. (M-3)

Official Songs Asian Games 2018 di Youtube

1. Bright as the Sun

Penyanyi: Kolaborasi 18 penyanyi

Publikasi: 29 November 2017

dilihat >1,6 juta kali

2. Janger Persahabatan

Penyanyi: NEV+, Ariel, dan DEA

Publikasi: 11 Mei 2018

dilihat >2,2 juta kali

3. Unbeatable

Penyanyi: JFlow dan Dira Sugandi

Publikasi: 18 Mei 2018

dilihat >4,3 juta kali

4.(Nonpolitical) Asian Dande

Penyanyi: Slank dan Dipha Barus

Publikasi: 22 Juni 2018

dilihat >2,0 juta kali

5. Reach for the Stars

Penyanyi: Via Vallen

Publikasi: 30 Juni 2018

dilihat >13 juta

6. Menaklukkan Dunia

Penyanyi: Once dan Shakira Jasmine

Publikasi: 11 Juli 2018

dilihat >51 ribu

7. Be Alright

Penyanyi: Afgan

Publikasi: 11 Juli 2018

dilihat >47 ribu

8. Cita Kita

Penyanyi: GAC

Publikasi: 11 Juli 2018

dilihat >115 ribu

9. Kemenangan

Penyanyi: Cakra Khan

Publikasi: 12 Juli 2018

dilihat >86 ribu

10. Indonesia Berpesta

Penyanyi: Anji

Publikasi: 12 Juli 2018

dilihat >43 ribu

11. Dance Tonight

Penyanyi: Bunga Citra Lestari dan J Flow

Publikasi: 12 Juli 2018

dilihat >97 ribu

12. Bukan Anak Kemarin Sore

Penyanyi: Armada

Publikasi: 12 Juli 2018

dilihat >56 ribu

13. Asia's Who We Are

Penyanyi: Isyana Sarasvati

Publikasi: 14 Juli 2018

dilihat >76 ribu