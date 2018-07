Kegalauan Sophie tanpa Donna

MENGIKUTI jejak film pertamanya, Mamma Mia (2008), Mamma Mia! Here We Go Again menceritakan kehidupan Donna dan Sophie Sheridan di Pulau Kalokairi, Yunani.

Kali ini Sophie diceritakan tengah hamil muda dan memutuskan untuk melanjutkan bisnis hotel Bella Donna milik ibunya. Saat bersamaan hubungannya dengan Sky (Dominic Cooper) mengalami pasang surut. Sophie ragu bisa sukses tanpa keberadaan sang ibu di sisinya.

Untuk merayakan pembukaan hotel Bella Donna, Sophie mengundang orang-orang terdekat dengan keluarganya, seperti Tanya (Christine Baranski) Rosie's (Julie Walters), Sam (Pierce Brosnan), Bill (Stellan Skarsgard), dan Harry (Colin Firth).

Dalam usahanya menghidupkan kembali hotel tersebut, Sophie menemukan kepingan-kepingan cerita kehidupan masa muda sang ibu. Selepas lulus sarjana, Donna muda memutuskan untuk tinggal di Pulau Kalokairi. Ia berjuang keras untuk mendirikan Villa Donna.

Terungkap pula cerita percintaan Donna dengan Sam, Bill, dan Harry. Dari kepingan kehidupan ibunya, Sophie sadar, dirinya perlu mengambil risiko dan berjuang seperti yang dilakukan ibunya dulu. "Ibumu adalah orang yang paling pemberani yang pernah kukenal," kata Rosie kepada Sophie.

Sang sutradara sekaligus penulis cerita, Ol Parker, meracik plot Mamma Mia lebih kompleks. Ia menampilkan dua rentang waktu secara bergantian dalam film ini, yaitu masa muda Donna yang diperankan Lily James dan masa Sophie mempersiapkan dibukanya kembali Hotel Bella Donna.

Sama seperti film sebelumnya, lagu-lagu terkenal ABBA banyak dinyanyikan dalam film ini. Dari When I Kissed the Teacher, Mamma Mia, Dancing Quen, Fernando, Why Did it Have to be Me, Waterloo, hingga I Have a Dream. Film berdurasi 112 menit ini juga diisi banyak koreografi tari yang menarik.

Di luar ekspektasi

Sayangnya film yang sudah dinantikan ini sempat mendapatkan respons kurang bagus. Saat cuplikan film Mamma Mia! Here We Go Again yang telah tayang sejak akhir tahun lalu, antusias pencinta film pun menurun. Pasalnya, cerita di film tersebut di luar ekspektasi. Paling tidak ada dua alasan film kedua ini di luar ekspektasi, kematian Donna dan lagu-lagu yang ditampilkan terasa mengulang film pertama.

Tokoh utama di film pertama, Donna, yang diperankan Meryl Streep, tiba-tiba telah meninggal dunia dan tidak ada penjelasan rinci kematian Donna. Spekulasi terhadap nasib Donna pun bermunculan. Apakah Donna meninggal karena sakit, kecelakaan, atau karena memang sudah tua?

Spekulasi ketiga tampaknya harus dibuang jauh-jauh karena Donna belum terlalu tua untuk meninggal dunia. Sang Ibu Donna yang diperankan oleh Cher masih muncul dan terlihat sehat di film ini.

Donna tua masih tetap muncul, tetapi dalam bentuk bayangan. Apakah cerita tentang kematian Donna tua sengaja disimpan untuk sekuel ketiga?

Selain itu, film ini terasa biasa saja karena lagu-lagu yang ditampilkan seolah mengulang film pertama. Walau lagu-lagu tersebut sengaja direkam ulang agar terasa lebih segar, penonton mempunyai ingatan tentang lagu yang ditampilkan pada film pertama sehingga terasa mengulang.