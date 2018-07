Tingkatkan Kualitas Pasar Modal, BEI Rilis 12 Program Prioritas

DIREKTUR Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djayadi menyampaikan 12 program prioritas BEI yang menitikberatkan pada penguatan infrastruktur teknologi pasar modal.

Dalam waktu dekat, BEI akan mengubah siklus penyelesaian (settlement) transaksi bursa dari T+3 menjadi T+2. Itu artinya, penyelesaian transaksi saham hingga penyerahan barang atau penerimaan uang akan selesai dalam waktu 2 hari dari sebelumnya 3 hari. Pengenalan penerapan siklusnya telah dilakukan pada Rabu (18/7).

"BEI akan menerapkan settlement T+2 pada 26 November 2018. Sementara masa penerapan settlement T+3 akan berakhir pada 23 November 2018. Sedangkan hari penyelesaian pertama T+2 pada 28 November 2018," ujar Inarno melalui rilis yang diterima, Sabtu (21/7).

BEI juga akan mengembangkan elektronik bookbuilding. OJK pun tengah menyiapkan peraturannya.

Selain itu, BEI juga akan menata ulang porsi penjatahan pasti kepada institusi dan masyarakat melalui mekanisme pooling. Selain itu, papan akselerasi akan disiapkan untuk mengakomodasi perusahaan kecil seperti UKM yang tidak masuk dalam persyaratan papan perdagangan utama.

Mereka juga akan meluncurkan sistem I Suite. Sistem itu untuk memberikan tanda seperti tato bagi emiten yang masih bermasalah.

I Suite nantinya akan memberikan tanda kepada setiap saham yang ada di data feed. Setiap ticker saham nantinya berisi link yang memberikan informasi tentang informasi negatif emiten tersebut.

"Idenya bagaimana kita bisa melihat kondisi saham langsung. Saham yang banyak 'tato' adalah saham yang mesti diwaspadai. Sebagai contoh bila laporan keuangan terlambat, ekuitas negatif. Beberapa parameter penting kami masukan ke I Suite," ujarnya.

BEI juga akan membentuk perusahaan IT. Perusahaan itu akan membawahi perusahaan-perusahaan efek daerah yang akan digalakan oleh BEI dan mendukung sistem dari perusahaan efek non Anggota Bursa (AB).

"Pembentukan perusahaan IT ke depannya membantu untuk inklusi ke daerah. Inisiatif di samping IT adalah perusahaan daerah. Idenya semacam BPR jadi perusahaan daerah di daerah2 untuk perusahaan efek non AB. Bagaimana mendorong itu makanya kita buat PT IT untuk memback up IT daerah. Jadi seragam semua untuk perusahaan daerah," imbuhnya.

BEI juga akan mengatur dan mengembangkan Elektronik Trading Platform (ETP) dan membuat IDX virtual trading system. Sistem tersebut menyediakan simulasi bagi masyarakat yang baru mau mencoba berinvestasi di pasar modal.

Sistem registrasi elektronik juga akan dibuat. Sistem tersebut untuk mempermudah perusahaan yang ingin mendaftar sebagai perusahaan tercatat di pasar modal, dengan menyerahkan dokumen secara online.

"Pembukaan rekenin efek akan kami sederhanakan. Inisiasi simplifikasi itu akan mempersingkat waktu pembukaan rekening efek bagi investor baru."

Sisanya, BEI akan kembangkan Indonesian Government Bond Future (IBF) tahap II dan sistem distribusi keterbukaan informasi perusahaan tercatat terintegrasi (IDX-DNA). (OL-2)