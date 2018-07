Sepeda Lebih Diminati Ketimbang Boneka Asian Games

SORAK sorai anak-anak meramaikan suasana sore di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (20/7). Mereka meloncat kegirangan ketika Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghampiri mereka dalam acara bermain, berdendang dan berimajinasi bersama anak.

Suasana pun semakin meriah dengan pertunjukan lagu yang menjadi lomba cipta lagu anak 2018. Menjelajah dunia menjadi lagu yang pertama didendangkan. Ciptaan Nurul Susantono tersebut dinyanyikan oleh Maisha Kanna.

Jokowi dan Iriana sangat menikmati lagu tersebut. Nampak Ibu Negara menggerakkan badannya ke kanan dan kiri. Tak sampai disitu, lagu kedua yang berjudul This is My Holiday, ciptaan Stephen Irianto Wally, juga berhasil membuat mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengangkat tangan ke atas dan melambaikannya ke kanan dan kiri seperti anak-anak lainnya.

Nampak wajah gembira anak-anak usai lagu terakhir yang berjudul Selamat Pagi dinyanyikan oleh RAN, Maisha Kanna dan Lil'li Latisha. Tak sampai di situ, kegembiraan pun semakin terlihat ketika Presiden hendak mengadakan kuis berhadiah. Hadiah berupa sepeda dan boneka Asian Games 2018 pun menjadi tawaran menarik bagi anak-anak.

Kuis pertama, Jokowi akan memberikan hadiah bagi anak-anak yang bisa menyebutkan dua lagu anak asli Indonesia. Punta, anak yang beruntung ditunjuk oleh Jokowi, berhasil menjawabnya. "Balonku. Ular naga," katanya. Ia pun diminta untuk memilih hadiah sepeda atau boneka. "Sepeda," jawabnya dengan cepat.

Hadiah sepeda juga diminati oleh anak-anak yang berhasil menjawab film anak Indonesia, permainan anak asal Indonesia, dan cabang olahraga yang dipertandingkan di Asian Games 2018. "Sepeda semua," celetuk Jokowi. Namun, ia cukup terkejut ketika Akar, anak yang berhasil menjawab dua nama pulau yang ada di Indonesia, lebih memilih boneka Asian Games ketimbang sepeda.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengingatkan kepada anak-anak untuk mendengarkan lagu yang memang diperuntukkan bagi usia mereka. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar anak-anak lebih banyak bermain bersama teman-teman mereka ketimbang bermain gadget.

Rangkaian acara tersebut pun diakhiri dengan nonton bareng film Kulari ke Pantai yang disutradarai oleh Riri Riza di Istana Negara. Sebelum film diputar, keduanya sempat berfoto bersama terlebih dahulu dengan anak-anak yang hadir. Namun, Jokowi dan Iriana tidak menyaksikan film yang berdurasi 1 jam 52 menit itu hingga akhir. (OL-4)