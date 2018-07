Sandiaga: Sektor Pertanian Berpeluang Besar di Jakarta

WAKIL Gubernur Sandiaga Uno menyatakan kebutuhan Jakarta akan produk-produk pangan sangat besar. Karena itu peluang usaha di sektor pertanian juga sangat luas dan menguntungkan.

"Nah selain dari produk herbal dan sebagainya yang kita akan dalami nanti, ini ada peluang besar untuk sektor pertanian, khususnya pertanian organik," ujar Sandiaga saat meresmikan Gerai Tani OKE OCE di Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (20/7).

Ia merinci kebutuhan Kota Jakarta untuk suplai daging sapi sebesar 197,3 ton per hari, daging ayam 1.127 ton per hari, beras 3.078 ton per hari, sayur-mayur 1.461 ton per hari, dan cabai 120 ton per hari.

Kebutuhan produk-produk pangan lainnya adalah bawang merah 120 ton per hari, bawang putih 90 ton per hari, buah-buahan 1.034 ton per hari, ikan 566 ton per hari, susu 208 ton per hari, dan telur 289 ton per hari.

"Telur kalau dilihat Rp26.000 per kg ke atas. Hari ini kita jual di bawah (Gerai Tani OK OCE) Rp19.500 per kg,. Ada beras organik juga yang dikemas dengan harga Rp55 ribu. Itu beras premium," ujar Sandiaga.

Sementara itu, kebutuhan daging yang besar selaras dengan kesiapan PD Dharma Jaya untuk bekerja sama. Sandi pun akan melihat dan menghitung kebutuhan Kota Jakarta, sehingga bisa menjadi peluang untuk membuka usaha dan lapangan kerja.

Di samping itu, Sandiaga mengatakan harga produk yang ditawarkan oleh Gerai Tani OK OCE ini cenderung lebih murah karena bekerja sama langsung dengan BUMD Provinsi DKI Jakarta, Food Station Tjipinang Jaya.

"Kita berhasil menjinakkan harga ketika Ramadan dan lebaran kemarin, tidak melambung tinggi. Dan ini rekor bahwa bulan ini tingkat inflasinya 0,45% turun dibandingkan tahun lalu," pungkasnya.(OL-6)