Pertemuan IMF-WB Didukung Internet Superngebut

INDONESIA akan menjad tuan rumah Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank (WB) di Nusa Dua, Bali, pada 8-14 Oktober mendatang. Persiapannya pergelaran itu kini udah mencapai 85%.

Beberapa pengerjaan yang saat ini masih dirampungkan ialah terkait kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang memegang peranan krusial dalam pagelaran tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pemerintah memiliki tantangan untuk mengonversi hotel-hotel penyelenggaraan menjadi kantor bagi lebih dari 1.000 staf IMF-WB.

"Dalam sepekan, mereka akan pindah kantor. Jadi kami harus menyiapkan itu untuk mereka," ujar Rudiantara, saat berkunjung ke kantor Media Group, Kamis (19/7)

Ia mengatakan, biasanya dalam pertemuan tahunan IMF-WB yang dihelat di negara lain di luar AS, selalu membawa infrastruktur pusat data sendiri. Hal itu tentu saja sangat merepotkan dan membutuhkan biaya besar.

"Jadi kami yang siapkan cloud. Mereka percaya kita bisa jalankan pusat data dan ini akan lebih efisien," tuturnya.

Pemerintah akan meningkatkan kapasitas kecepatan internet hingga 3 Gigabyte per second (Gbps) untuk di Hotel westin dan 5 Gbps di International Convention Center. Menurut Menkominfo, ada banyak lagi tempat lainnya yang juga ditingkatkan bandwithnya. Sekadar perbandingan, kecepatan internet publik umumnya berkisar antara 10-100 Mbps (megabite per second).

Untuk menyewa bandwith dari PT Telkom dan memasang kabel-kabel fiber optik di beberapa hotel, Rudiantara mengatakan pemerintah hanya perlu mengeluarkan biaya Rp50 miliar, tidak sampai 10% dari pagu anggaran yang disiapkan yakni Rp855 miliar.

"Dari 20 hotel yang akan ditambah bandwith, 12 di antara mereka sudah rampung dan 8 lainnya ditargetkan akan rampung pada September mendatang," ujarnya. (E-2)