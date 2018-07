Rod Stewart Ungkap Penyesalan Lewat Lagu

PENYANYI legendaris Rod Stewart, Kamis (19/7), meluncurkan album baru yang salah satu lagunya bercerita mengenai perjuangan seorang anak mengatasi kecanduan narkoba

Ayah delapan anak berusia 73 tahun itu mempertanyakan kemampuannya sebagai ayah lewat lagu Didn't I.

"Didn't I try to tell you that stuff's gonna kill you / Oh, didn't I? / But you thought it was cool / And I'm just an old fool," ungkap Stewart lewat lagu itu.

Lagu itu dialamatkan kepada salah satu anak perempuannya meski lirik itu merefleksikan pengalaman Stewart bersama anaknya, Sean, yang memiliki sejarah penyalahgunaan narkoba dan masalah hukum.

Pada 2002, Sean Stewart ditangkap karena menyerang seorang pria di luar sebuah restoran di Los Angeles.

Rod Stewart lewat lagu Didn't I untuk memeringati anak-anaknya mengenai bahaya gaya hidup California.

Didn't I merupakan single pertama dari album Blood Red Roses, album studio ke-30 Stewart yang dijadwalkan dirilis pada 28 September.

"Saya selalu membuat album untuk beberapa teman dan album ini memiliki keintiman itu. Ketulusan dan kejujuran sangat berharga dalam hidup, termasuk saat menulis lagu," ujar Stewart.

Album itu dirilis dalam tempo hampir 50 tahun sejak album pertama Stewart, Forever Young. (AFP/OL-2)