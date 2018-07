Jakarta Raih Gelar The Most Loveable City

JAKARTA untuk pertama kalinya meraih gelar The Most Loveable City dari ajang kampanye We Love Cities yang diselenggarakan World Wildlife Fund (WWF).

Dalam kampanye We Love Cities, Jakarta dukungan publik terbanyak dengan capaian interaksi di media sosial dan situs www.welovecities.org sebanyak 164.954 interaksi, terpaut 42.000 interaksi dari kota Pasig, Filipina yang menduduki peringkat kedua.

Selama periode kampanye yang berlangsung sejak 7 Mei hingga 30 Juni 2018, Jakarta juga memeroleh 4.464 saran publik. Saran terbanyak (31%) ialah ekspektasi masyarakat terhadap tata transportasi yang lebih baik. Adapun saran publik peringkat kedua sebanyak 24% ialah aspirasi atas pengelolaan sampah yang lebih baik.

"Kota berperan penting dalam menentukan arah pembangunan dunia yang berkelanjutan melalui penggunaan energi terbarukan, dan kota Jakarta adalah contoh inspiratif sebuah kota yang menanggapi tantangan ini dengan serius. Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk membangun kota," kata CEO WWF-Indonesia Rizal Malik dalam seremoni penganugerahan di Balai Kota Jakarta, Kamis (19/7).

Kampanye We Love Cities diikuti oleh para finalis One Planet City Challenge (OPCC), yaitu 50 kota dari 21 negara di dunia. Sebanyak 8 daerah asal Indonesia tercatat sebagai peserta OPCC tahun ini, yaitu Jakarta, Bogor, Balikpapan, Malang, Probolinggo, Tangerang, Bekasi dan Banda Aceh.

One Planet City Challenge (OPCC) diselenggarakan untuk meningkatkan upaya-upaya pemerintah kota mengatasi perubahan iklim dan berkontribusi dalam pemenuhan target Perjanjian Iklim Paris.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut positif interaksi publik yang tergambar dalam kampanye We Love Cities tersebut. Hal itu ia nilai sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi yang mengedepankan pendekatan berbasis gerakan untuk membangun kota.

"Pemprov DKI menghargai kerjasama para pihak, khususnya saran-saran perbaikan dari warga untuk pembangunan kota," ujarnya. (OL-4)