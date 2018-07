Kementan Gelar Operasi Pasar Telur Ayam Rp19.500 per Kilogram

KEMENTERIAN Pertanian menyebarkan 100 ton telur ayam ras ke Jabodetabek untuk operasi pasar di 50 tempat dengan harga jual Rp19.500 per kilogram, Kamis (19/7).

Ketika melepas operasi pasar di Toko Tani Indonesia, Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (19/7), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, ini merupakan tindakan cepat dari Kementan guna menekan harga telur ayam ras yang sudah sepekan berkisar pada Rp25.000 sampai Rp28.000 per kilogram.

"Sesuai perintah Bapak Presiden Jokowi, hari ini kami sepakat mengguyur pasar dengan harga telur Rp19.500 secara terus menerus. Harga di produsen sudah turun, memang disparitasnya 60%. Jadi tolong kawan-kawan produsen jangan ambil untung banyak," kata Menteri Amran.

Sebanyak 100 ton telur ayam dari operasi pasar ini akan disebar ke 50 titik meliputi Toko Tani Indonesia (TTI) Center, 43 pasar dan 6 perumahan atau kelurahan se-Jabodetabek.

Kementan menyiapkan 100 ton telur ayam tersebut dari peternak Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.

Pada operasi pasar ini, Amran melepas 100 truk pikap telur dari 4 perusahaan yakni Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN), CPI, JAPFA, PLN, dan MALINDO. Harga telur pada operasi pasar ini sama dengan harga dari peternak atau produsen.

Menurut Amran, salah satu penyebab tingginya harga telur adalah masalah rantai pasokan, sehingga melambung ketika sampai di warung kelontong atau kosumen akhir.

Ini terlihat dari harga di tingkat produsen hanya berkisar Rp18 ribu per kg hingga Rp22 ribu per kg. Bahkan, ketersediaan telur ayam Januari hingga Juli 2018 surplus.

"Dulu, dua tahun lalu, harga telur hancur-hancuran, bahkan ada peternak yang gulung tikar. Tapi dua tahun terakhir, produksi telur bagus dan harga stabil, menguntungkan," kata Amran.

Amran menargetkan paling lambat dalam satu minggu, harga telur ayam ras bisa turun, terutama dengan menjalin koordinasi dengan Kementerian

Perdagangan dan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat.

Berdasarkan data Direktorat Pemasaran dan Pengolahan Hasil Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, harga terendah telur di kandang peternak Jawa Timur sebesar Rp19.500 per kg; Jawa Tengah Rp19.000 per kg; dan harga tertinggi di Bodetabek Rp22.000 per kg.

Sementara menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, per Rabu (18/7), tercatat harga telur di provinsi DKI Jakarta berada di kisaran Rp28.650 per kilogram. Harga tertinggi di Provinsi Maluku Utara mencapai Rp36.550 per kilogram.

Amran menyebutkan stok telur ayam nasional masih mengalami surplus. Sampai Juni 2018, terdapat surplus sebanyak 31.490 ton. Oleh karena itu, menurut dia tidak ada kekurangan produksi telur sampai bulan Juni 2018.

Untuk periode Januari hingga Desember 2018, perkiraan ketersediaan produksi telur ayam ras sebanyak 1.732.952 ton. Sementara perkiraan kebutuhan 1.730.550 ton. Maka untuk periode ini ada surplus sebanyak 2.402 ton.

"Produksi telur Januari hingga Juli mencapai 733.714 ton, sementara kebutuhannya hanya 722.812 ton sehingga surplus 10.902 ton. Artinya tidak ada kekurangan pasokan telur," paparnya. (OL-2)