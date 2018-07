Harga Telur Ayam di Palembang Mulai Turun

SEMPAT mencapai Rp26.000 per kilogram selama sepekan terakhir, pada Kamis (19/7) harga telur ayam turun menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Artinya harga telur ayam turun Rp1.000 per kilogram.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang Hardayani mengklaim sempat terjadinya kenaikan harga telur ayam karena kurangnya pasokan. Namun saat ini harga mulai turun meski tidak begitu signifikan.

"Kenaikan ini disebabkan pasokannya yang sedikit. Hal itu karena produsen sedang sibuk bersih-bersih kandang dan persediaannya sedikit," terangnya, Kamis (19/7).

Hardayani menerangkan, tidak hanya harga telur yang mengalami kenaikan, harga ayam potong juga mulai mengalami kenaikan harga akibat berkurangnya pasokan telur ayam. Harga ayam potong yang biasanya Rp30.000 per kilogram nya kini naik menjadi Rp42.000 per kilogram nya.

"Harga daging ayam masih disekitaran harga Rp42.000 per kilogram nya. Kemungkinan kenaikan terjadi sampai Oktober nanti," jelasnya.

Saat ini, belum ada langkah pasti terkait tindakan yang dilakukan terkait kenaikam harga telur. Dinas Perdagangan Kota Palembang hanya dapat memberikan imbauan kepada pemasok agar tidak menaikkan harga terlalu tinggi.

"Kami mengimbau kepada pemasok agar tidak semena-mena menaikkan harga. Tetap harus bisa memperhatikan daya beli masyarakat," tandasnya. (OL-3)