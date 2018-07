A1 Gelar Konser Reuni di Jakarta

INDONESIA kembali menjadi tempat spesial bagi musisi luar negeri menggelar konser reuni. Kali ini giliran boyband yang populer di akhir tahun 1990-an, A1 (dibaca E Wan).

Di masa jayanya, A1 merupakan salah satu grup vokal yang terkenal. Menandai 20 tahun perjalanan mereka, grup yang berdiri sejak 1998 itu menggelar rangkaian tur reuni bertajuk 20th Anniversary Reunion Tour di sejumlah negara di dunia termasuk Indonesia.

A1 akan menggelar konser reuni pada 19 Oktober 2018 di Balai Sarbini, Jakarta. Konser itu akan menghadirkan formasi asli Christian Ingebrigtsen, Mark Read, Ben Adams, dan Paul Marazzi yang sempat memutuskan keluar pada 2002.

A1 akan mengajak penggemarnya bernostalgia dengan lagu-lagu seperti Like A Rose, Take On Me, Everytime dan Same Old Brand New You.

Selain Indonesia, A1 akan mampir ke negara Asia Tenggara lain seperti Filipina dan Singapura. Christian Ingebrigtsen, Mark Read, Ben Adams dan Paul Marazzi pun tidak sabar menemui penggemarnya di Indonesia.

"Kami sangat gembira mengetahui Paul akan bergabung lagi dengan kami dan menampilkan line up asli A1 untuk pertama kalinya setelah 15 tahun terpisah, tepatnya menjelang HUT ke-20 setelah kami merilis singel pertama dan album Here We Come," kata personel A1 dalam keterangan tertulis.

"Kami benar-benar tidak sabar untuk bertemu dengan para teman dan penggemar kami di sana sekali lagi, dan memberikan pertunjukan yang akan mengingatkan kita tentang semua momen seru yang kita miliki bersama. Ini pasti akan menjadi pertunjukan yang akan dikenang dan tidak boleh dilewatkan," lanjut mereka.

A1 sebelumnya pernah datang ke Indonesia pada tahun 1999. Kedatangan mereka sempat menjadi sorotan karena adanya insiden dalam acara meet & greet yang digelar di sebuah toko kaset dan piringan cakram di Mal Taman Anggrek, Jakarta Barat. Ribuan penggemar yang datang berjejalan dan berebut mendekati personel a1. Akibatnya, ada empat orang tewas dalam insiden itu.

Tiket konser terdiri dari lima kategori yang bisa didapatkan di Bookmyshow. Tiket termurah ada di kategori di Balcony Fest yang dijual Rp400 ribu. Sedangkan tiket termahal ada di kategori Diamon yang dibanderol Rp2,5 juta. (Medcom/OL-2)