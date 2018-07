Conan Stevens Kagumi Pencak Silat

SALAH satu pemain dalam film Buffalo Boys, Conan Stevens, 35, mengaku terkesan dengan seni bela diri asli Indonesia, pencak silat.

Aktor berkebangsaan Australia yang telah lama berkarier di perfilman Hollywood tersebut mengatakan pencak silat sangat berbeda dengan bela diri pada umumnya yang ia ketahui di Australia dan Amerika.

"Sangat brutal tetapi sangat bagus dan realistis gerakan-gerakannya untuk digunakan sehari-hari," ujar Conan dalam wawancara di kantor Screenplay Pictures, Jakarta, Selasa (17/7).

Conan mengatakan, pertama kali melihat aksi bela diri pencak silat ialah lewat film The Raid. Ia juga mengaku sangat mengagumi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, terutama Iko Uwais.

"Sangat bagus dan film action Indonesia juga semakin bagus-bagus. Saya yakin potensinya besar untuk terus berkembang," ujar Conan yang juga bermain dalam film The Hobbit: The Battle of the Five Armies dan Treasure Island itu. (Pro/H-5)