Tujuh Produk Pemenang GDI Siap Ikut Kompetisi Tingkat Dunia

SEBANYAK tujuh produk pemenang ajang Good Design Indonesia (GDI) 2018 siap bersaing pada kompetisi desain internasional G-Mark, di Jepang.

Ketujuh produk tersebut terdiri dari satu produk peraih GDI of the Year yaitu Terios dari PT Astra Daihatsu, dan enam produk pemenang GDI Best yang terdiri dari Dashdot dari PT Mujur Kurnia Ampuh, Panjai Rope Lounge Chair PT Kriya Selaras International, News Mozaic Handwoven Wallcovering dari PT Retota Retail Indonesia, Arang Gambar (charcoal) dari Lagi-Lagi, Jengki dari Santai Furniture, dan Kalung Arkan Kulit Kerang Mabe Half Pearl Motif Rambut dari Lombok-NTB Pearls By Riana Meilia.

Diharapkan, seluruh produk tersebut dapat berbicara banyak, dan memberikan kebanggaan bagi Tanah Air di tingkat global. Selain ketujuh produk tersebut, terdapat 19 produk yang juga mendapat nominasi GDI.

Para pemenang terbagi dalam enam kategori yaitu transportasi, dekorasi rumah dan furnitur rumah, peralatan rumah tangga, elektronik, aksesori dan gaya hidup, serta grafik dan kemasan.

“Melalui pemberian penghargaan ini, diharapkan dapat mendorong munculnya produk Indonesia berbasis desain inovatif yang kemudian mendapatkan pengakuan global untuk bersaing di dunia internasional,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Arlinda, di kantornya, Rabu(18/7).

Ia mengungkapkan ketujuh produk pemenang GDI 2018 ditentukan melalui dua tahap penjurian. Tahap pertama dilaksanakan pada 24-25 Mei lalu di Indonesia Design Development Centre (IDDC) Jakarta yang diikuti 253 produk.

Angka tersebut mengerucut menjadi 154 produk dan kembali diseleksi di tahap kedua pada 3-4 Juli di Auditorium Kemendag. Penjurian tahap II ini melibatkan sembilan juri yang mewakili berbagai asosiasi dan instansi terkait desain.

Sebagai penutup, nantinya produk-produk pemenang GDI 2018 akan ditampilkan pada Trade Expo Indonesia (TEI) ke-33 di Indonesia Convention & Exhibition (ICE) BSD Serpong Tangerang, pada 24-28 Oktober 2018.

Pada pameran tersebut, Direktorat Jenderal PEN akan menyediakan paviliun khusus untuk produk-produk pemenang GDI.

“Publikasi melalui TEI merupakan komitmen dan dukungan Kemendag dalam pengembangan potensi desain di Indonesia. Melalui GDI ini, diharapkan produk-produk Indonesia yang dikreasikan dapat memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi di pasar global. Sehingga menjadi salah satu kunci pendorong peningkatan ekspor nonmigas nasional,” tandas Arlinda.(OL-6)