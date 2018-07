Kasatpol PP DKI Bantah Aktivitas Pembangunan di Pulau C

KEPALA Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko membantah adanya aktivitas pembangunan di pulau reklamasi C. Yani mengklaim jajarannya rutin melakukan patroli untuk memastikan tak ada aktivitas pembangunan.

"Enggak ada (pemasangan tiang pancang)," kata Yani di Jakarta Pusat, Rabu(18/7).

Setiap hari, ada satu regu Satpol PP yang berpatroli di Pulau C dan D. Satu regu terdiri dari 12 petugas. Sebelum informasi adanya aktivitas pembangunan di Pulau C, Yani mengaku tidak ada laporan yang diterima pihaknya terkait aktivitas pembangunan.

"Dia (pengawasan) hanya mobile, patroli, pagi patroli lihat situasi, kemudian siang dia patroli lagi, malam patroli lagi," jelasnya.

Yani menjelaskan kegiatan yang masih boleh dilakukan di pulau reklamasi itu hanya sebatas menyiram rumput dan pohon agar tetap hijau.

"Nah yang dibolehkan kegiatan cuma penyiraman rumput supaya enggak mati, pepohonan supaya enggak mati. Itu saja. Kan ada penyiraman, mobil tangki, itu saja yang baru minta izin," tutur Yani.

Aktivis dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Gugun Muhammad, mengambil video adanya aktivitas di Pulau C pada Rabu(18/7) sore. Ketika dihubungi, Gugun menerangkan dirinya mengecek aktivitas di pulau reklamasi itu bersama para nelayan Dadap, Tangerang. Dari video itu tampak eskavator bergerak di sisi pulau. Ada pula sejumlah alat berat. Gugun meyakini aktivitas itu ialah pemasangan tiang pancang dari Pulau C menuju PIK 2, Dadap, Tangerang.

Padahal, Pemprov DKI telah menutup Pulau C dan D pada 7 Juni 2018 lalu. Pemprov DKI telah tiga kali memperingatkan PT Kapuk Naga Indah terkait aktivitas di Pulau C dan D. Pertama, melalui surat peringatan Kepala Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara pada 8 Juli 2015. Kedua, melalui Surat Peringatan yang melarang segala bentuk kegiatan pemasaran properti di pulau reklamasi tersebut pada 18 April 2016. Ketiga kalinya pada 7 Juni 2018, Pemprov DKI tidak hanya menyegel bangunan yang telah berdiri di Pulau D, namun juga menutup keseluruhan Pulau C dan D.(OL-6)