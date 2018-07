Annual Report PGN Raih Penghargaan Internasional

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) kembali meraih prestasi gemilang di kancah internasional Laporan Tahunan (Annual Report) 2017. Pada ajang yang digelar League of American Communicatio­n Professional (LACP) itu, PGN menduduki peringkat ketiga dalam kategori 2017 Vision Award.

Sekretaris Perusahaan PT PGN Rachmat Hutama mengatakan pencapaian itu merupakan kebanggaan bagi perusahaan di level internasional dan mengharumkan nama Indonesia. “Apalagi, beberapa tahun terakhir annual report PGN menduduki tiga besar,” ujar Rachmat dalam keterangan resminya, kemarin.

Dalam penilaian, Annual Report PGN 2017 yang mengangkat tema The big picture mendapat total nilai 99 dari 100. Dari kriteria yang digunakan, PGN meraih first impression (30 dari 30), report cover (10 dari 10), letter to stakeholders (10 dari 10), report narrative (10 dari 10), report financials (10 dari 10), creativity (10 dari 10), message clarity (10 dari 10), dan information accessibility (9 dari 10).

Penghargaan Vision Award itu terdiri dari dua kategori, yakni utilitas gas dan kategori energi. Meski tahun ini berada di posisi ketiga, pada 2016 annual report PGN berada di peringkat pertama mengalahkan perusahaan besar dunia.

Menurut dia, pencapaian itu juga menjadi bukti PGN melakukan komitmen good corporate governance (GCG). “Awards ini bentuk pengakuan atas komitmen GCG PGN yang dilakukan akuntabel dan transparan,” imbuh Rachmat.

Dalam Vision Awards Annual Report Competition tersebut, lebih dari 5.000 laporan tahunan telah diajukan lebih 800 institusi/perusahaan dari 24 negara, termasuk pula 500 perusahaan besar dunia yang dirangking majalah Fortune (Fortune 500 Global).

Perusahaan berskala internasional lainnya yang ikut dalam kompetisi tersebut seperti Exxon Mobile, Chevron, Coca-Cola, Disney, dan Ford Motors. LACP didirikan pada 2001 untuk menciptakan forum dalam industri hubungan masyarakat yang memfasilitasi diskusi tentang praktik terbaik di kelasnya. (Tes/E-3)