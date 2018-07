Cher akan Rilis Album Kover ABBA

LEGENDA musik pop Cher, Selasa, mengumumkan akan merilis album kover lagu-lagu ABBA setelah dia membintangi film sekuel Mamma Mia, film musikal yang terinspirasi dari lagu-lagu grup asal Swedia itu.

Penyanyi dan aktris berusia 72 tahun itu mengatakan semangat kreatifnya bangkit setelah dia menyanyikan salah satu lagu di film Mamma Mia! Hewe We Go Again yang akan dirilis pada pekan ini.

"Setelah saya menyanyikan lagu Fernando, saya merasa akan sangat menyenangkan merilis sebuah album yang berisi lagu-lagu ABBA. Jadi, saya melakukannya," ujar Cher.

"Lagu ini akan berbeda dari ABBA yang Anda kenal karena saya menyanyikan lagu mereka dengan cara yang berbeda," imbuhnya.

Album itu akan menjadi album studio pertama Cher sejak album Closer to the Truth pada 2013.

Film Mama Mia pertama berkisah mengenai Sophie yang tengah mempersiapkan pernikahannya di sebuah pulau Yunani bersama ibunya Donna.

Di film kedua, Cher berperan sebagai ibu Donna yang berupaya memainkan peran sebagai nenek yang baik.

(AFP/OL-2)