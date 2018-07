Tunjangan Kinerja Babinsa Naik 300%

PEMERINTAH menaikkan 300% tunjangan kinerja bintara pembina desa (babinsa) TNI. Penaikan tambahan pendapatan bagi prajurit tersebut mulai diberikan Juli ini.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberi arahan kepada 4.435 babinsa di wilayah Kodam III/Siliwangi serta 70 dari perwakilan 14 kodam lain, di Bandung, kemarin.

"Saya tahu babinsa berada di baris-an terdepan dalam menjaga kedaulat-an, keamanan, dan ketertiban di desa-desa. Kita harus sadar bahwa negara ini negara yang sangat besar," kata Presiden yang didampingi Pang-lima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Penjabat Gubernur Jawa Barat M Iriawan itu.

Kepala Negara menjelaskan penaik-an tunjangan kinerja itu disesuaikan berdasarkan tipe. Untuk tipe A dari Rp104 ribu per bulan naik menjadi Rp900 ribu per bulan atau Rp2,7 juta per tiga bulan.

Untuk babinsa tipe B yang berada di Papua, Maluku, dan Kalimantan, yang semula mendapat Rp440 ribu per bulan, menurut Presiden kini menjadi Rp1,2 juta per bulan atau Rp3,6 juta per 3 bulan.

Presiden menilai babinsa memiliki tugas yang berat dalam menjaga keamanan dan kedaulatan setiap jengkal wilayah negara. Wilayah yang luas serta majemuknya latar belakang masyarakat menambah berat beban kerja para prajurit tersebut.

"Setiap saya ke daerah selalu bertemu dengan babinsa. Pertanyaan yang masuk ke telinga saya (persoalan) tunjangan kinerja babinsa," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, lanjut Kepala Negara, peningkatan kesejahteraan sangat penting dilakukan jika ingin memiliki prajurit yang bekerja secara profesional. "Saya menaruh perhatian sangat besar pada peningkatan profesionalisme dan terutama berkaitan dengan kesejahteraan babinsa," ungkap Presiden.

Menurut Jokowi, upaya peningkatan tunjangan kinerja babinsa itu sudah dibahas sejak setahun lalu. "Setahun lalu saya perintahkan Menteri Keuangan menyiapkan anggaran untuk peningkatan tunjangan."

Dalam acara pengarahan kemarin Presiden menanyakan langsung penaikan tunjangan kinerja tersebut kepada ribuan babinsa yang hadir.

"Katanya mulai Juli ini kenaikan tunjangan kinerja babinsa sudah diberikan. Sudah terima? Benar sudah diterima?" kata Jokowi yang langsung dijawab 'sudah dan benar' oleh ribuan babinsa tersebut.

Presiden melanjutkan penaikan tunjangan itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah karena babinsa sudah menjalankan tugas dengan baik dalam mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2018.

"Mengapresiasi tugas babinsa bersama Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, khususnya saat pilkada. Bisa berjalan lancar, aman, dan damai berkat kerja keras semuanya," tandas Jokowi. (BY/X-3)