Peserta Hadiri Pelatihan Renang Artistik

UNTUK meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatih renang artistik di berbagai provinsi di Indonesia, Persatuan Renang Seluruh Indonesia menggelar pelatihan di Gelora Bung Karno Aquatic Centre, Jakarta. Pelatihan yang bertajuk FINA Artistic Swimming for Coaches tersebut diikuti 26 peserta yang terdiri dari pelatih, wasit, juri, mantan atlet, hingga insan pecinta olahraga renang indah pada 14-18 Juli mendatang.

Pelatihan tersebut dipimpin langsung oleh pelatih kaliber dunia, Jennifer Gray, Member of the Most Excellenc Order of the British Empire. Gray akan memberi pelatihan selama lima hari dengan berbagai metode, baik teori maupun praktik. Ajang pelatihan tersebut ialah hasil kerja sama dengan Federasi Akuatik Internasional (FINA). "Indonesia punya potensi untuk perkembangan renang artistik karena olahraga ini tidak membutuhkan postur tubuh. Tapi harus didukung oleh program pelatihan yang sangat konsisten," papar Gray.