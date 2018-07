Ed Sheeran Penyanyi Termahal

PENYANYI Ed Sheeran, 27, mendapat kabar baik. Dia dinobatkan sebagai penyanyi dengan bayaran termahal setahun terakhir, versi Forbes dalam daftar Celebrity 100 list ranks stars.

Keuntungan yang diperoleh Ed Sheeran mencapai US$110 juta, nominal penghasilan prapajak terhitung sejak 1 Juni 2017 hingga 1 Juni 2018. Namanya masuk daftar 10 teratas bersama U2 dan Coldplay.

Dilansir dari NME, album ÷ (Divide) Ed Sheeran dinobatkan sebagai album yang paling banyak didengarkan via platform daring sepanjang 2017. Single Shape of You paling banyak diputar di Spotify sepanjang 2017.

Ed Sheeran ialah penyanyi multitalenta asal Inggris yang identik kerap membawa gitar saat beraksi di atas panggung. Tiga album telah ditelurkan Ed, yaitu + (Plus) (2011), x (Multiply) (2014), dan ÷ (Divide) (2017). (*/H-5)