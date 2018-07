Sandiaga Klaim Perombakan Pejabat DKI Sesuai Prosedur

WAKIL Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengklaim proses perombakan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai ketentuan. Dia juga tidak mempermasalahkan proses penyerahan surat keputusan soal rotasi pejabat melalui pesan whatsapp. Dia menganggap hal itu sebagai sesuatu yang kekinian.

"Zaman now, yang sesuai ketentuan dan prosedur dijalankan sesuai dengan apa yang sudah digariskan melalui sistem personalisasi yang ada di DKI," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Selasa(17/7).

Sandiaga beralasan proses perombakan pejabat di lingkup Pemprov DKI telah melalui proses penilaian (assesment) secara terbuka, dan sesuai ketentuan. Anies-Sandi juga telah membentuk panitia seleksi sebelum proses rotasi dilakukan.

"Data-data kami lengkapi, dan setelah berjalan proses assesmentnya diambil keputusan bahwa akan ada penyegaran dan itu biasa terjadi di setiap organisasi," jelas Sandiaga.

Sandiaga bahkan menyebut dirinya sempat mengumpulkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Puncak, Bogor. Saat itu, Sandiaga mengaku telah mewanti-wanti jajarannya ihwal jabatan mereka bisa diganti kapan pun.

"You can be replaced anytime, di situ seharusnya mereka sudah siap," pungkasnya.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyoroti proses perombakan SKPD di Pemprov DKI. Sejumlah pejabat berpangkat eselon II dicopot tanpa diberi posisi struktural. Sebagian dari mereka bahkan tidak mendapat penugasan apa pun.(OL-6)