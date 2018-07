Cardi B Raih Nominasi Terbanyak untuk MTV VMA

RAPPER Cardi B, Senin (16/7), meraih nominasi terbanyak untuk ajang penghargaan MTV Video Music Awards (VMA), unggul dari Jay-Z dan Beyonce.

Cardi B yang dalam tempo lebih dari setahun menjadi salah satu perempuan terdepan di dunia hip hop yang didominasi laki-laki sukses meraih 10 nominasi untuk penghargaan yang akan diumumkan pada 20 Agustus mendatang itu.

Perempuan bernama asli Belcalis Almanzar itu meraih nominasi untuk kategori hip hop dan Latin serta Artis Terbaik dan Artis Pendatang Baru Terbaik.

Rapper kelahiran Bronx, 25 tahun lalu itu juga meraih nominasi untuk Video Terbaik sebagai artis tamu untuk lagu Finesse milik Bruno Mars.

Cardi B meraih sukses besar pada tahun lalu lewat Bodak Yellow, lagu yang mengisahkan kehidupan masa lalunya sebagai seorang stripper.

Beyonce dan Jay-Z meraih delapan nominasi, semuanya untuk Apeshit yang video klipnya mengambil lokasi di Louvre, Paris.

Apeshit merupakan bagian dari album Everything is Love oleh The Carters, duet Jay-Z dan Beyonce, yang merayakan pernikahan mereka lewat lagu hip hop.

Childish Gambino dan Drake masing-masing meraih tujuh nominasi. Childish Gambino, alter ego Donald Glover, meraih semua nominasi untuk lagu This Is America. (AFP/OL-2)