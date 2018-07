Pendukung Les Bleus Nyanyikan We Are the Champions

RATUSAN ribu penggemar Prancis yang gembira merayakan kembalinya tim sepak bola pemenang Piala Dunia, Senin (16/7) waktu setempat, melompat dan meneriakkan We Are The Champions saat bus mengarak mereka di Champs Elysees sebelum resepsi dengan Presiden secara khusus.

Les Bleus, tim muda yang dinamis, yang memenangkan final dengan skor 4-2 dalam laga yang terbuka dan serba cepat melawan Kroasia di Moskow, muncul di Istana Elysee, tempat mereka menyanyikan lagu kebangsaan La Marseillaise bersama Presiden Emmanuel Macron dan istrinya secara spontan.

"Terima kasih telah membuat kami bangga," kata Macron kepada para pemain di taman istana kepresidenan. "Jangan pernah lupa dari mana Anda berasal. Semua klub di Prancis yang melatih Anda."

Media Prancis menghabiskan hari itu dengan memuji pencapaian tim.

Lebih dari 300 ribu orang memenuhi Champs Elysees, daerah di sekitar Arc de Triomphe dan Place de la Concorde pada Minggu (15/7) malam, berpesta sampai dini hari, menyanyikan Marseillaise, menyalakan petasan dan berteriak-teriak sampai matahari terbit.

"Kami bersenang-senang tadi malam. Kota itu penuh kegembiraan, begitu banyak perayaan," kata seorang perempuan berpakaian merah, putih dan biru yang pergi ke Bandara Charles de Gaulle kepada BFM TV.

Koran-koran memuji keberhasilan Prancis menjadi juara Piala Dunia untuk kedua kalinya, setelah kemenangan pertama mereka di kandang pada 1998.

"History Made" tulis harian olahraga L'Equipe. Foto-foto superstar Kylian Mbappe, Antoine Griezmann dan Paul Pogba, serta foto-foto tim yang memegang dan mencium piala di tengah hujan lebat, mendominasi liputan. (OL-2)