Sky House makin PD di Koridor Serpong-Alam Sutera

Dimulainya pembangunan apartemen Sky House BSD+ di Serpong, Tangerang, Banten, mendapat sambutan positif dari para pencari properti. Sekitar enam bulan setelah diluncurkan pada 16 Desember silam, lebih dari 1.200 unit apartemen telah terjual dari proyek pembangunan 12 menara apartemen tersebut.

Sejak groundbreaking dilakukan 5 Mei lalu, proyek Sky House BSD+ kini telah menyelesaikan sekitar 50% dari pembangunan fondasi. Properti di atas lahan seluas 8,3 ha tersebut menurut Manager Strategy Sky House Fathan Taher akan mengusung konsep lingkungan hidup yang modern, sehat, aman, dan nyaman bagi penghuni.

Selain dari sisi penjualan dan pembangunan, kepercayaan diri Sky House didapatkan dari penghargaan the best apartment in South Tangerang versi Rumah123.com untuk proyek Sky House BSD+. Fathan menegaskan, penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan komitmen Sky House dalam memberikan kehidupan bintang lima bagi penghuni.

"Komitmen kami ialah ikut mengembangkan kota modern dan memberikan kehidupan berkualitas bagi penghuninya. Saat ini di Sky House BSD+ telah berdiri club house yang mempunyai beberapa fungsi di dalamnya untuk memanjakan konsumen," katanya di Tangerang, Banten, Sabtu (14/7).

Direktur Proyek Sky House Johnny mengatakan Sky House BSD+ membawa konsep kehidupan Singapura ke BSD City yang menekankan unsur-unsur alam, lanskap, arsitektur, hiburan, serta kehadiran komunitas internasional. Dengan inovasi berwawasan lingkungan, sistem keamanan pintar yang terintegrasi, lanskap yang memukau, serta berbagai daya tarik lainnya, Sky House BSD+ membuat penghuninya serasa berada di Singapura.

Setelah sukses dengan Sky House BSD+, dalam waktu dekat juga akan diluncurkan Sky House Alam Sutera. Proyek terbaru itu akan berdiri di atas lahan seluas 2,5 ha dan mengusung konsep modern community yang cocok untuk generasi muda Indonesia. Di sana akan berdiri lima menara apartemen dan 1 area taman seluas 1 ha.

Sky House Alam Sutera juga akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas yang mendorong terciptanya komunitas, salah satunya ialah area coworking space atau ruang kerja bersama. Kemudahan akses menuju fasilitas publik lain seperti pusat perbelanjaan, tol, dan lain juga jadi salah satu keunggulan Sky House Alam Sutera. (Gnr/S-2)