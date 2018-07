PGW Siapkan Parkroyal Hotel

PT Putragaya Wahana (PGW), pengembang kompleks mixed-use Thamrin Nine, mengumumkan akuisisi 180 unit apartemen oleh UOL Group Limited, yang akan dinamai Parkroyal Serviced Suites. PGW juga meneken perjanjian manajemen untuk pengoperasian 200 unit Parkroyal Hotel di Tower 2 dari kompleks Thamrin Nine, bersama dengan Pan Pacific Hotels Group Limited (PPHG). Tower 2 diharapkan selesai dibangun pada 2022.

Terletak di Jakarta Pusat, Thamrin Nine ialah bangunan berkonsep mixed-use seluas 5,4 ha. Kompleks ini akan terhubung langsung ke Stasiun MRT Dukuh Atas melalui terowongan bawah tanah. Stasiun Sudirman Baru dengan layanan Kereta dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta juga dapat dicapai dengan berjalan kaki.

Dalam kompleks itu, tower 1 dan 2 adalah area perkantoran dengan kelas A premium yang juga memiliki fasilitas, seperti retail podium, fasilitas komersial, pusat olahraga, fasilitas hiburan, serta hotel mewah dan hotel bisnis kelas atas.

Tower 1 dari Thamrin Nine akan menjadi gedung tertinggi di Indonesia dan ke-96 tertinggi di dunia, yang dirancang dengan keamanan dan standar seismik 25% lebih tinggi daripada kode bangunan saat ini. Selain itu, Thamrin Nine terpilih sebagai Best Green Office 2016 di Indonesian Property Awards. (RO/S-2)