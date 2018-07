SMASH Kembali meski Berenam

SMASH kembali bukan sebagai Seven Man As Seven Heroes. Berenam; Bisma Kharisma, Rangga Moela, Dicky Prasetya, Rafael Landry Tanubrata, Reza Anugrah, dan Ilham Fauzi melaju tanpa Morgan Oey.

Mereka menolak jika dibilang bubar, sekaligus enggan kalau ada yang berkata ini sebagai ajang reuni. Sebabnya, mereka belum lengkap. Morgan belum benar-benar kembali.

Tidak ada yang berubah dan tidak ada yang spektakuler. SMASH masih sama seperti boy band Indonesia yang dulu dikenal lewat single I Heart You.

SMASH kembali lewat single Fenomena yang akan dirilis pada 18 Juli 2018. Lagu itu masih tentang asmara, yaitu keenam personel menggambarkan satu sosok perempuan yang berbeda dari perempuan umumnya. "Bisa sebagai aspek sudut pandang, menurut kalian fenomena itu apa, sih? SMASH atau hukum alam yang terjadi. Bisa diartikan kita mencintai lawan jenis dengan sebegitunya, dia (perempuan) kayak one of a kind di antara banyak perempuan," kata Bisma. (Medcom.id/H-5)