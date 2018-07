JK Terima Kunjungan Wapres Gambia

WAKIL Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) hari ini menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden Gambia Ousainou ANM Darboe di Istana Wapres Jl. Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (16/7).

Kepada awak media Wapres JK mengungkapkan, selain ingin meningkatkan hubungan Indonesia dengan Gambia, Wapres Gambia juga ingin menyampaikan undangan konferensi tingkat tinggi (KTT) Negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

“Bapak Wakil Presiden Gambia ini ingin menyampaikan sebuah undangan serta penjelasan tentang Summit of the Islamic Ummat di Gambia, dan juga tentu meningkatkan hubungan Indonesia dengan Gambia,” terang Wapres JK.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres JK menekankan pentingnya kepemimpinan Gambia dalam OKI, utamanya terkait kepentingan negara-negara anggota OKI. “Saya berharap Kepemimpinan Gambia dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat muslim anggota OKI,” ujarnya.

Kunjungan Wapres Gambia yang berlangsung 11 - 12 Juli 2018 tersebut, dimaksudkan untuk menyerap pengalaman Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, yang pernah menjadi tuan rumah berbagai acara internasional termasuk KTT OKI.

Sebagai informasi, bahwa bantuan yang telah diberikan oleh Indonesia kepada Gambia diantaranya adalah Program Pelatihan Pertanian melalui Pendirian Agricultural Rural Farmer Training Center di Jenoi sejak 1998 hingga sekarang, serta Pelatihan keterampilan keprotokolan dan penyelenggaraan konferensi internasional untuk 65 peserta.

Kaitan dengan itu, Pemerintah Gambia memohon untuk mendapatkan kembali pelatihan serupa, disertai praktek lapangan untuk tingkat partisipan yang lebih tinggi, utamanya panitia KTT OKI 2019.

Usai pertemuan, acara dilanjutkan dengan jamuan santap siang bersama, di tempat yang sama.

Turut mendampingi Wapres Ousainou diantaranya Permanent Secretary Officer of the President Ebrima Siswo, Chief Executive Officer The Gambia OIC Secretariat Lamin Sanneh, Director of Protocol, Office of the Vice President Musa Sinyan, dan Dubes Gambia Ramzia Diab Ghanim.

Sementara itu, Wapres JK didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Dirjen Kerjasama Multilateral, Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard. (OL-4)