Nobar Piala Dunia Transmedia Dapat Dua Rekor Muri

TRANSMEDIA sebagai official licenced broadcaster FIFA World Cup 2018 menggelar nonton bareng Piala Dunia besar-besaran di Lapangan Sunburst BSD City. Nonton bareng ini begitu meriah sampai dianugerahi dua rekor Muri

Nonton bareng itu berlangsung sejak gelaran Piala Dunia memasuki babak 8 besar pada 6 Juli 2018 dan ditutup dengan laga pamungkas pada 15 Juli 2018.

Acara nobar yang dikemas lengkap dengan variety show itu sukses menarik ratusan ribu pengunjung ke lapangan Sunburst.

Artis-artis yang meramaikan antara lain: Slank, Kotak, D'Masiv, Armada, Wali, Ungu, Rossa, Bunga Citra Lestari, Ari Lasso, Once, Judika, Cakra Khan, Siti Badilah, Via Vallen, Setia Band, Last Child, Rizky Febrian, Virgoun, Uya Kuya, dan banyak lainnya.

Walhasil Transmedia mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (Muri) terkait acara nonton bareng Piala Dunia 2018 di Lapangan Sunburst BSD, Tangerang Selatan itu. Tidak main-main, Muri memberikan dua penghargaan.

"Kami anugerahkan penghargaan untuk layar nobar terbesar dan penonton terbanyak," ucap Ketua Rekor MURI Jaya Suprana di Lapangan Sunburst BSD, Tangerang Selatan, Minggu (15/7).

Penghargaan itu diterima CEO Transmedia Atiek Nur Wahyuni dan Direktur Operasional TransMedia Latif Harnoko.

Pertandingan final Piala Dunia 2018 sendiri berakhir dengan kemenangan Prancis 4-2 atas Kroasia. Ratusan ribu penonton nobar Transmedia pun turut merasakan atmosfer kemenangan juara Piala Dunia 1998 itu melalui layar ‘raksasa’ berukuran 300 meter persegi. (RO/OL-2)