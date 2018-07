Jumlah Armada belum Signifikan, Uji Coba OK Otrip Diperpanjang lAGI

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang masa uji coba program One Karcis One Trip (OK Otrip). Pasalnya, hingga saat ini, jumlah armada angkot yang bergabung dengan OK Otrip belum signifikan.

Masa uji coba OK Otrip berakhir pada Minggu (15/7). Masa uji coba telah berlangsung selama enam bulan sejak 15 Januari. Mulanya uji coba direncanakan hanya tiga bulan hingga 15 April. Namun pada 15 April lalu, Pemprov DKI memperpanjangnya hingga 15 Juli.

Wakil Gubernur DI Jakarta Sandiaga Uno menuturkan perpanjangan masa uji coba untuk kedua kalinya ini ditargetkan hingga akhir Juli atau pertengahan Agustus mendatang.

Sebab, saat ini, Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa (BPPBJ) DKI sedang menghitung ulang tarif kompensasi rupiah per kilometer. Selain itu, Sandi mengklaim sejumlah operator angkot telah menuturkan hendak bergabung dengan OK Otrip pada akhir bulan ini.

"Jadi rencananya diperpanjang karena ada keyakinan dari BPPBJ yang sekarang lagi menghitung angka OK Otrip, rupiah per kilometernya. Dan berdasarkan masukan dari operator, sesuai dengan imbauan Pak Gubernur, mereka ingin bergabung akhir bulan ini," ujar Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin (16/7).

Sandiaga menuturkan penghitungan ulang oleh BPPBJ bertujuan agar tarif yang ditawarkan Pemprov DKI bisa disepakati oleh para operator angkot.

Sebelumnya, PT Transjakarta menawarkan tarif Rp3.739 untuk setiap kilometer yang ditempuh armada OK Otrip. Sejumlah operator masih menolak tarif tersebut. Tarif itu sebenarnya telah meningkat dibanding tarif sebelumnya pada uji coba periode pertama, yakni Rp3.459 per kilometer.

"Kita mau ada tarif yang baru disetujui oleh masing-masing operator," tambah Sandiaga.

Hingga enam bulan masa uji coba, baru 166 armada angkot yang telah bergabung dengan OK Otrip dari dua operator, yakni Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dan Koperasi Budi Luhur.

Mereka berioperasi di sembilan rute, yakni Kampung Melayu-Duren Sawit, Lebak Bulus-Pondok Labu, Grogol-Tubagus Angke, Semper-Rorotan, Kampung Rambutan-Pondok Gede, Tanjung Priok-Bulak Turi, PGC-Condet, Pulogadung-Senen, dan Setu-Pinang Ranti.

Selama masa uji coba, jumlah penumpang telah mencapai 20 ribu.

Padahal, Pemprov DKI menargetkan 2.609 armada dari 11 operator untuk bergabung dengan OK Otrip pada tahun ini. Sandiaga menargetkan hingga pertengahan Agustus nanti ada dua tau tiga operator lagi yang bergabung dengan OK Otrip.

"Mungkin (pertengahan Agustus) bisa naik paling tidak 20% dari target itu sudah cukup signifikan. Targetnya kan 2.609 armada dan dari 11 operator. Kita ingin dua atau tiga operator bergabung lagi sehingga dapat critical mass 50% dari target 11 operator," kata Sandiaga. (OL-2)