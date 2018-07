DreadOut akan Dijadikan Film

SINERGITAS baru akan terbentuk. Game survival horor DreadOut besutan Digital Happiness, pengembang gim yang berdomisili di Bandung, Jawa Barat akan diangkat ke layar lebar.

Proyek film itu dikerjakan sutradara Kimo Stamboel dan Mo Brothers. Kimo menuturkan, ada tantangan ketika membawakan gim ke layar lebar. Terlebih, gim DreadOut memiliki pasar yang sudah cukup mendunia.

"Experience game dan nonton berbeda. Di gim, cara bertututnya tidak bisa menceritakan semua hal dalam film. Insya Allah saya mencoba menceritakan hal lain karena judulnya adaptasi, kita mengadaptasikan dari sebuah (produk) IT yang ceritanya berbeda. Dari sini aja karakter semuanya enggak kita keluarkan," ujar Kimo dalam jumpa media di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (14/7).

"Linda dalam DreadOut akan selalu ada dan itu pasti banget, the main character of this film. Cuma ceritanya kita mau divide. Secara skala gim besar sekali sementara kita enggak bisa (sebesar itu)," lanjut Kimo.

Founder Digital Happiness, Rachmad Imron, menjamin gamers yang bermain DreadOut akan merasakan sensasi berbeda saat menyaksikan filmnya. Mereka juga akan familiar dengan suguhan proyek layar lebar ini.

"Saya bisa assure, gamers yang main DreadOut akan familiar dengan filmnya. Bahkan salah satu produser luar bermain DreadOut juga. Kimo bikin DreadOut, karena dia juga main, DreadOut itu harus ada kamera hantu seperti itu. Ada sekitar 13 hantu, kalau cukup budget-nya," kata Imron.

Kendati banyak jenis hantu yang dilibatkan, mereka tidak ingin memaksakan jumlah hantu harus banyak.

"Ada beberapa hantu yang daripada kita maksain nanti kelihatannya cupu, saya sadar akan kemampuan dalam level skala yang kita punya," timpal Kimo.

Naskah telah dibaca oleh Imron dan hingga kini masih aman dan tidak melenceng dari konsep Imron. Proses syuting dilakukan selama 35 hari dan mengambil lokasi di Jakarta, Depok dan area puncak.

Hingga saat ini, gim DreadOut telah memiliki tiga seri di antaranya DreadOut (2014), DreadOut: Keepers of the Dark (2016), serta DreadEye VR (2017).

Nama-nama aktor yang terlibat masih dirahasiakan. Film DreadOut diproduksi GoodHouse.ID dan siap ditayangkan pada 2019. (Medcom/OL-2)