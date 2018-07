SETENGAH jam sebelum kick off final Piala Dunia 2018 antara Prancis dan Kroasia, digelar acara penutupan.

Berbagai atraksi memikat ditunjukkan para penampil di Stadion Luzhniki yang sebelumnya telah dilindungi dengan karpet.

Pertunjukkan yang sebelumnya dirahasiakan itu mendapat sambutan meriah.

Di akhir penutupan akan ditandai dengan lantunan lagu resmi Piala Dunia, Live It Up dari Nicky Jam, Will Smith, dan penyanyi perempuan berdarah Albania. Era Istrefi.(X-10)