Program OK Otrip Dianggap Gagal, Sandi: Uji Coba Penumpang sudah 18.000

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gembong Warsono menilai program One Karcis One Trip (OK Otrip) gagal lantaran belum bisa meyakinkan sebagian besar operator angkot untuk bergabung.

Hingga saat ini, baru sekitar 114 armada angkot dari dua koperasi yang telah bersedia bergabung dengan program unggulan Anies-Sandi tersebut.

"OK Otrip itu program gagal, sampai pertengahan tahun baru sekitar 100 armada yang bergabung. Pemprov tidak mampu memberi keyakinan ke operator untuk bergabung," ujar Gembong ketika dihubungi, Sabtu (14/7).

Menurut Gembong, Pemprov DKI tidak siap mempersiapkan program OK Otrip dan kurang gencar mensosialisasikan program ini.

"Kalau kita bicara ini program yang bagus, ya bagus. Cuma perlu ada sosialisasi matang sehingga bisa menarik pengusaha kendaraan," tuturnya.

Pemprov DKI menargetkan 2.609 unit angkutan umum akan bergabung dengan OK Otrip pada tahun ini. Namun setelah enam bulan uji coba, baru 114 armada angkot dari dua koperasi yang telah bergabung.

Kedua koperasi itu ialah Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dan Koperasi Budi Luhur. Padalah, ada sekitar 11 koperasi di Jakarta yang ditargetkan bisa bergabung dengan OK Otrip.

Uji coba yang sedianya ditargetkan hanya tiga bulan mulai 15 Januari hingga 15 April pun kemudian diperpanjang hingga 15 Juli. Sementara hingga saat ini, belum ada titik temu antara pengusaha angkot dengan PT Transjakarta soal tarif kompensasi per kilometer. PT Transjakarta bersedia membayar Rp3.739 per kilometer sementara pengusaha angkot meminta tarif Rp4.100 per kilometer.

Menanggapi kritik itu, Sandiaga menilai pendapat Gembong ialah bagian dari sikap politiknya sebagai anggota fraksi oposisi. Sebab, menurut Sandi, selama uji coba jumlah penumpang OK Otrip telah mencapai 18 ribu.

"Tapi mekanisme menyebutkan gagal itu saya rasa terlalu harsh ya. Terlalu menjatuh-jatuhkan diri sendiri. Tapi kan ini politik. PDIP lagi menjalankan tugas politiknya. Apa yang Anies-Sandi lakukan pasti dibilang salah. Dan enggak apa-apa, it's okay," tutur Sandiaga.

Sandi menuturkan kesepakatan antara PT Transjakarta dan para pengusaha angkot tinggal menunggu waktu. Uji coba OK Otrip yang telah berlangsung harus terus dilaksanakan.

"Sekarang kita sudah melibatkan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) dan BPPBJ (Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta) untuk membuka semua komponen harga tersebut. Menurut saya akan ketemu (kesepakatan). Ini persoalan waktu saja. Jadi kita jangan malah mundur gitu. Dibilang mundur kan sayang. Sudah ada 18 ribu warga Jakarta yang menikmati," jelasnya. (OL-3)