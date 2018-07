Lagu Resmi Asian Games 2018 Libatkan Musik Tradisional

LAGU tema Asian Games 2018 berjudul "Bright As The Sun" (Terang Seperti Matahari) melibatkan musik tradisional. Hal itu disampaikan pencipta lagu tersebut, Ryan Ekky Pradipta atau Ryan D'Masiv, di Jakarta, Jumat.

Ditengah lagu bergenre pop tersebut diisi dengan bunyi-bunyian alat musik tradisional seperti suara suling, kendang, dan kecapi. Dikaloborasi agar para pendengar khususnya dari luar Indonesia dapat mengenal musk tradisional Indonesia.

"Lagu tersebut memang melibatkan seorang musisi tradisional yang bisa main beberapa alat untuk mengisi bagian tersebut," kata Ryan yang menciptakan lagu tersebut bersama rekan satu band-nya, Rama.

Lagu yang diisi 18 penyanyi tersebut diakui Ryan pengerjaannya sangat singkat, hanya sekitar dua hari. Oleh sebab itu diapun sempat kesulitan mencari 18 penyanyi yang dapat berpartisipasi dalama lagu itu.

"Jadi pada 2017, kami dikasih waktu empat hari sebelum hitung mundur Asian Games. Saya cukup kesulitan untuk mencari 18 penyanyi yang jadwalnya bisa disesuaikan untuk rekaman. Alhamdulillah akhirnya kami bisa mendapatkan penyanyi yang jadwalnya sesuai," ujar Ryan.

Dia mengatakan lagu tersebut mengandung pesan persahabatan, persatuan dan sportivitas. Tak hanya itu lagu tersebut juga bentuk dukungan kepada para atlet untuk terus berjuang menjadi pemenang.

Liriknya, ditulis oleh lima musisi, diantaranya Ryan, Rama, Iran dari The Samson, Ade Govinda dan Nino RAN. "Saya sengaja mengajak teman-teman lainnya agar energi kebersamaan yang menjadi tujuan dari lagu tersebut dapat terasa. Jadi kami ingin lagu tersebut dapat menjadi contoh bagi negara lain bahwa Indonesia dapat menyatukan perbedaan," kata Ryan.

Sementara itu Ketua INASGOC Eric Tohir mengatakan Asian Games tidak hanya tentang kompetisi dan olahraga saja, tetapi melalui ajang tersebut Indonesia harus dapat mempromosikan budayanya kepada dunia.

"Tujuan Asian Games tidak hanya penyelenggaraan serta prestasi yang baik, tetapi juga promosi budaya, baik musik, makanan dan citra positif Indonesia di mata dunia," kata dia.

Selain "Bright As The Sun" lau resmi Asian Games 2018 juga ada Unbeatble yang dinyanyikan JFlow Feat Dira Sugandi, Janger Persabahatan oleh Nev + Ariel, Dea, (Non Political) Asian Dance yang merupakan hasil kolaborasi SLANK Feat Dipha Barus, serta Meraih Bintang (Official Theme Song ) yang dibawakan oleh Via Vallen. (OL-4)

Pihak panitia juga mengatakan bahwa album yang berisi lima lagu terebut Sejumlah penyanyi dan musisi tanah air lainnya, Afgan, Anji, Armada, BCL, Cakra Khan, GAC, Isyana dan Once turut melengkapi Launching Official Album Asian Games 2018. Playlist Official Album Asian Games 2018 sudah bisa dinikmati di :

1. Spotify https://spoti.fi/2mf350M

2. Apple Music https://apple.co/2KOuy86

3. Deezer http://bit.ly/2JhrkEo

4. JOOX http://bit.ly/2zw3hSF

5. Langit Musik - Coming Soon

6. Album di outlet KFC - Coming soon

7. Asian Games Superstore GBK - Coming soon