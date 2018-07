Toyota Terbangkan Siswa SD ke Jepang

XYLONE Margareth Andariska, 8, terpilih sebagai wakil Indonesia dalam Toyota Dream Car Art Contest International 2018 yang akan berlangsung di Jepang, Agustus mendatang. Gadis cilik asal Surabaya, Jawa Timur, itu akan membawa gambar mobil masa depan karyanya yang berjudul Alphabet Car.

Gambar karya Xylone itu menjadi kampiun dalam Toyota Dream Car Art Contest Indonesia yang digelar pada November 2017 hingga Januari lalu. Tahun ini, lebih dari 10 ribu gambar diterima para juri lomba, yang terdiri dari artis Shahnaz Haque dan pemerhati anak Anto Motulz serta Sigit Pramono.

"TDCAC 2018 merupakan salah satu program CSR Toyota di bidang pendidikan. Lewat lomba ini, kami memberi ruang bagi anak-anak Indonesia untuk mengembangkan bakat seni dan kreativitas mereka," ungkap Direktur PT Toyota-Astra Motor, Darmawan Widjaja, saat menghadiri pengumuman lomba gambar TDCAC 2018 di Taman Lalu Lintas, Kota Bandung, Jumat (13/7).

TDCAC merupakan lomba gambar untuk anak usia 8-15 tahun yang terbagi dalam tiga kelompok umur. Lomba menggambar dengan tema mobil masa depan itu digelar secara internasional untuk yang ke-12 kalinya.

Setiap pemenang dari setiap negara akan didatangkan ke Jepang berlomba lagi dengan gambar mereka di tingkat global. Tahun ini, kebahagiaan itu milik Xylone yang berkompetisi pada kategori di bawah 8 tahun.

Indonesia sudah 6 kali berpartisipasi pada ajang TDCAC International. Anak-anak Indonesia yang dikirim ke Jepang selalu menorehkan prestasi yang membanggakan. Pada 2011, misalnya, Indonesia meraih dua nomor juara. Terakhir pada 2013 lalu, tiga gelar mereka raih.

"Gambar karya anak-anak ini sangat mengejutkan dan out of the box. Mereka mampu berimajinasi, bermimpi tentang mobil masa depan, namun tidak melupakan kekhasan Indonesia," ujar Anto Motulz, juri lomba.

Hasilnya, banyak gambar yang memadukan mobil masa depan dengan batik, tanaman, satwa khas Indonesia, bahkan lambang negara Indonesia, burung garuda. Sherine Klatandi, 15, misalnya, menggambar mobil masa depan yang diimpikannya yang berbentuk burung garuda. Di dalam mobil itu, ia sertakan orang-orang dari banyak suku bangsa.

"Saya lihat saat ini banyak perpecahan di bangsa kita. Saya ingin kita semua bersatu, tidak pandang suku dan agama. Karena itu, saya menggambar mobil masa depan berbentuk garuda yang berpenumpang semua anak bangsa, tanpa memandang asal usulnya," tutur Sherine.

Darmawan mengaku sangat bahagia saat meluncurkan lomba ini. "Kami ingin menghadirkan kebahagiaan bagi keluarga yang datang. Bahagia akan menciptakan anak-anak yang bahagia juga, sehingga mampu mendorong kreativitas mereka dalam berkarya." (A-2)