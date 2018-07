Pasar Malam Untuk Pedagang Sate Taichan

PEDAGANG panganan sate taichan yang biasa beroperasi di Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, akan ditampung dalam pasar malam (night market) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan hal ini dilakukan agar pedagang kaki lima (PKL) tidak ditertibkan begitu saja tapi dengan pendekatan penataan.

“Kita akan memberikan the look and feel of the games. Jadi, ada night market dan akhirnya semua sepakat bahwa tidak ditertibkan seperti itu saja tapi dibeautifikasi diberikan satu kebanggan sendiri,” kata Sandiaga, Jumat(13/7).

Ini dilakukan Sandi agar Asian Games tidak terkesan hanya untuk masyarakat kelas menengah atas. Apalagi Sandi juga mendapat kritik perihal harga tiket Asian Games yang terbilang mahal.

“Karena dengan harga tiket yang mahal yang mendapat kritikan dari masyarakat, kok kita makin menjauh kan itu kita nggak mau. Oleh karena itu kita akan tata dengan baik. Ya yang terpenting dilihatnya enak tapi juga diapresiasi oleh seluruh masyarakat,” imbuh Sandiaga.

Adapun night market tersebut akan diletakan di beberapa spot yang bekerja sama dengan pihak Gelora Bung Karno (GBK). Sejumlah venue pertandingan Asian Games diharuskan steril dari PKL. Pemkot dan Pemprov DKI memutar otak mencari ruang untuk para PKL.

Sebelumnya, Sandiaga mengatakan akan mewajibkan pemilik gedung di sekitar wisma atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, GBK, dan Velodrome untuk menyediakan lahan 20% untuk PKL.

Ia pun berpesan agar para PKL tidak direlokasi jauh dari tempat semula, karena pasti tidak akan mendapat hasil yang sebanding. Nantinya, tempat relokasi yang sudah dibangun malah tidak dipakai karena para PKL kembali ke tempat semula.(OL-6)