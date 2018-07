Arus Modal Masuk Rp7,1 Triliun, Rupiah Mulai Stabil

GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakinkan langkah BI dengan kebijakan suku bunga dan juga intervensi ganda telah semakin menumbuhkan rasa percaya diri di pasar.

Hal ini terbukti dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai stabil serta arus dana (capital inflow) yang masuk ke Indonesia.

"Nilai tukar rupiah,kata Perry, relatif stabil, bahkan cenderung menguat. Terkait stabilitas nilai tukar, BI akan terus berkomitmen menggunakan seluruh instrumen yang dimiliki yang fokus menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas nilai tukar rupiah," ujar Perry, usai Salat Jumat di Masjid BI, Jakarta, Jumat (13/7).

Pada sesi 1 perdagangan Jumat (13/7), rupiah terpantau menguat 17 poin (0,12%) di level 14.373 dari penutupan sebelumnya di level 14.390. Rupiah sendiri dibuka pada level 14.356.

Berbagai kebijakan yang Bank Indonesia tempuh memberikan kepercayaan ke pasar dan membuahkan imbal hasil pasar keuangan Indonesia khususnya SBN menjadi berdaya saing berdaya saing dan menumbuhkan arus masuk (inflow).

Pasar valas dia nilai bekerja baik dan supplai dolar AS cukup besar dan cukup untuk memenuhi kebutuhan permintaan yang ada.

"Beberapa data terkait pasar valas dan keuangan, inflow ke SBN dari data 2 - 12 Juli berjumlah Rp7,1 triliun. Umumnya SBN yang berjangka panjang di atas 10 tahun. Ini menunjukkan confidence investor asing untuk berinvestasi di Indonesia pasar SBN cukup kuat," tambahnya.

Lebih jauh, Perry mengatakan suplai dolar AS dari korporasi rata-rata per hari tercatat sebesar US$500 juta-US$600 juta. Bank Indonesia mengapresasi para eksportir yang confidence menyuplai kebutuhan-kebutuhan di pasar valas dan semakin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

BI meminta dunia usaha tidak khawatir akan kebutuhan dolar AS. Bagi mereka yang kebutuhan dolar AS nya tidak perlu segera, Perry menyarankan untuk memenuhi dolar AS melalui swap dengan rate 6,2% untuk 1 bulan dan 7,3% untuk 3 bulan.

"Korporasi yang kebutuhan dolarnya tidak segera, tidak semua harus dipenuhi dari pasar spot tapi juga bisa dari swap. Swap rate kepada Bank Indonesia cukup rendah 6,2% untuk 1 bulan, dan untuk 3 bulan sebesar 7,3%," ujarnya.

Swap rate tersebut bertujuan untuk memastikan kepada korporasi tidak semua kebutuhan dolar harus dipenuhi dari pasar spot.

"Korporasi bisa hubungi bank dan saya minta para perbankan untuk fasilitasi ini. Kami memastikan kebutuhan dunia usaha terjaga," tukas Perry. (OL-3)