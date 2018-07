Pengusaha Kue Terpukul Oleh Harga Telur

HARGA telur ayam ras di pasar tradisional dan toko kelontong sejumlah daerah, termasuk Jakarta, melonjak hingga mencapai Rp30 ribu per kilogram.

Pantauan Media Indonesia, di beberapa toko sembako kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat(13/7), harga telur ayam ras bervariasi antara Rp28.300 ribu dan Rp30 ribu per kg. Sementara di tingkat toko kelontong atau kios rumahan dibanderol kepada konsumen paling murah Rp30 ribu per kg.

"Nggak tau kan biasa-biasanya beli (telur Rp27 ribu per kg), eh anak teriak 'Mak, saya beli telur cuma seperapat nggak cukup uangnya'. Saya cek ke kios harganya Rp31 ribu," ujar warga Condet, Puger, 35.

Puger mengingat harga telur mulai naik signifikan sejak bulan Ramadan atau Lebaran. "Tapi sempat turun dikit kemudian naik, naik lagi, tidak turun-turun lagi sampai begini (Rp30 ribu) nih," jelasnya.

Di tempat lain, nada suara Zainal, seorang pengusaha kue, langsung meninggi saat ditanya mengenai harga telur. "Ngeri naiknya, sangat ekstrem. Biasanya dulu dapat Rp17 ribu (per kg) terus Rp25 ribu, sekarang paling murah Rp28 ribu," kata Zainal sembari membuat adonan.

Ia mengaku kenaikan itu sangat memukul usahanya. Sebagai pelaku usaha, Zainal dilema antara tidak bisa menaikkan harga kue dan memuaskan pelanggan.

"Harga kue sudah pasti tidak bisa kita naikkan karena pembeli pasti lari," tegasnya.

Menurut informasi di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Jakarta yang portalnya bernama Informasi Pangan Jakarta (IPJ), harga tertinggi telur ayam ras per Jumat (13 Juli) adalah Rp30 ribu per kg. Sementara harga terendah di Rp23 ribu ribu per kg dan harga rata-rata Rp28.162 per kg.

Di situs tersebut juga disebutkan daftar perubahan harga, yaitu di Pasar Senen Blok III-VI harga telur naik Rp5 ribu dari Rp25 ribu menjadi Rp30 ribu per kg. Kenaikan juga tercatat di Pasar Jembatan Merah dari Rp28 ribu menjadi Rp29 ribu per kg.

PJI memberikan catatan stabil untuk harga telur di Pasar Sunter Podomoro Rp25 ribu per kg, Pasar Rawa Badak Rp28 per kg, Pasar Grogol Rp29 ribu per kg, dan Pasar Glodok Rp29 ribu per kg.(OL-6)