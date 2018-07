Trump Kritik Strategi Brexit May

PRESIDEN AS Donald Trump mengeluarkan kritik pedas terhadap strategi Brexit Perdana Menteri Theresa May selama kunjungannya ke Inggris. Sementara itu kedatangan Trump disambut dengan protes para pengunjuk rasa.

Trump mengatakan pada edisi Jumat The Sun bahwa rencana May untuk hubungan pasca-Brexit dengan Uni Eropa kemubgkinan akan mematikan prospek kesepakatan perdagangan dengan AS.

Trump juga mengatakan mantan menteri luar negeri Boris Johnson, yang mengundurkan diri pekan ini sebagai protes atas rencana itu, bakal menjadi seorang perdana menteri yang hebat.

Trump juga mengkritik Wali Kota London Sadiq Khan karena mengizinkan para pengunjuk rasa untuk menaikkan balon popok-klan raksasa mengejek presiden AS di samping parlemen pada Jumat. Trump mengatakan Khan melakukan pekerjaan lunak pada kejahatan.

Komentar itu akan menjerumuskan hubungan spesial transatlantik ke posisi terendah yang baru. Ini juga akan membuat pembicaraan Trump-May sangat canggung saat keduanya bertemu pada Jumat malam.

Ketika dia memulai kunjungan empat hari ke Inggris pada Kamis, Trump, pendukung utama Brexit, mengatakan kepada The Sun bahwa dia telah menyarankan May meninggalkan Uni Eropa dengan cara yang berbeda tetapi diabaikan.

"Saya akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Saya benar-benar mengatakan kepada Theresa May bagaimana melakukannya tetapi dia tidak setuju, dia tidak mendengarkan saya. Dia ingin catra lain," kata Trump.

"Saya benar-benar akan mengatakan bahwa dia mungkin pergi ke arah yang berlawanan. Dan itu baik-baik saja. Dia harus bernegosiasi dengan cara terbaik yang dia tahu bagaimana. Tapi itu terlalu buruk," katanya lagi kepada tabloid, surat kabar terlaris Inggris itu.

Mengacu pada cetak biru Brexit, yang digariskan oleh pemerintah pada Kamis, dia mengatakan kesepakatan yang dia kejar adalah kesepakatan yang jauh berbeda dengan apa yang banyak orqng inginkan dengan Brexit.

"Itu bukan kesepakatan yang ada dalam referendum. Saya baru saja mendengar ini selama tiga hari terakhir. Saya tahu mereka telah banyak mengundurkan diri. Jadi banyak orang tidak menyukainya," katanya.

May menghadapi pemberontakan dari para pendukung garis keras Brexit atas proposalnya, termasuk pengunduran diri Johnson dan Menteri Brexit David Davis minggu ini. Meskipun moderat dan bisnis besar telah mendukung.

May bersikeras bahwa kesepakatan Brexit-nya akan memungkinkan Inggris untuk melakukan transaksi perdagangan yang menguntungkan dengan negara-negara seperti AS begitu negaranya telah meninggalkan blok seperti yang direncanakan pada Maret tahun depan.

Dia menekan Trump tentang kesepakatan itu pada Kamis saat jamuan makan malam di Blenheim Palace, tempat kelahiran pemimpin Perang Dunia II Inggris, Winston Churchill.

"Brexit menciptakan peluang untuk mencapai perjanjian perdagangan bebas yang menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan di sini di Inggris dan di seluruh Amerika Serikat," katanya.

Tapi Trump apatis pada penawaran Mei.

Mengacu pada kesepakatan Brexit, dia mengatakan jika Inggirs melakukan kesepakatan seperti itu, AS lebih baik berurusan dengan Uni Eropa daripada dengan Inggris. Jadi itu mungkin akan membunuh kesepakatan".

Presiden menghabiskan malam di kediaman duta besar AS yang terletak di taman London di belakang pagar cincin baja yang dipenuhi para demonstran.

Agenda Trump dan May pada Jumat akan diskusi tentang hubungan dengan Rusia. Trump akan melakukan pertemuan di Finlandia pada Senin dengan Presiden Vladimir Putin.

Keduanya juga akan membahas hal-hal yang rumit termasum tuduhan May terhadap pemerintah Putin yang melepaskan agen saraf mematikan di kota Salisbury, Inggris. Moskow membantah tuduhan itu, dan Trump tidak mengindikasikan bahwa ia bermaksud membahas masalah itu dengan Putin.

Trump kemudian akan minum teh dengan Ratu Elizabeth II di Kastil Windsor, sebelum menghabiskan akhir pekan di Skotlandia pada kunjungan pribadi yang kemungkinan akan bermain golf 18 lubang di salah satu lapangan golf milik raja, di mana lebih banyak lagi demonstran menunggu.

Sementara jadwalnya bakal menghindari peristiwa-peristiwa penting di London, ibu kota Inggris akan dipenuhi demonstrasi massa dan unjuk rasa Jumat.

Sebuah balon Trump dalam popok diterbangkan di sebelah gedung parlemen Inggris sehari sebelumnya.

Balon itu disahkan oleh Khan, yang beberapa kali berseberangan dengan Trump setelah Presiden Trump memposting pesan yang salah secara faktual terkait serangkaian serangan teror di Inggris pada 2017. (OL-3)