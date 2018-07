Sif Malam Ganggu Metabolisme

PERISET dari Washington State University (WSU), AS, dan University of Surrey, Inggris, mengungkapkan kerja sif malam mengganggu metabolisme tubuh yang menyebabkan obesitas/diabetes.

Hasil penelitian yang diterbitkan pada Senin (9/7) dalam Proceedings of the National Academy of Sciences itu mengungkapkan gangguan metabolisme terjadi akibat jam biologis terpisah (osilator periferal) di hati, usus, dan pankreas.

"Ritme 24 jam metabolisme bergeser menjadi 12 jam dan jam biologis otak peserta hanya bergeser 2 jam," kata Hans Van Dongen, Direktur Pusat Penelitian Tidur dan Kinerja WSU. (Xinhua/Ire/X-7)