Tiga Pulau Indonesia Dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia

PULAU Jawa terpilih sebagai The Best Island in The World 2018 dari Travel and Leisure, sebuah media traveling populer di dunia Travel and Leisure (T+L). Dalam laman daringnya, Selasa (10/7), travelandleisure.com menobatkan Pulau Jawa sebagai yang terbaik di dunia.

Selain Pulau Jawa, Bali dan Lombok juga menempati posisi teratas pemeringkatan T+L tersebut. Bali menempati peringkat kedua, sedangkan Lombok berada di posisi ketiga.

Penghargaan itu mendapat sambutan dari Menteri Pariwisata Arief Yahya. Menurut dia, apresiasi dunia luar akan menambah kepercayaan diri Indonesia yang dalam waktu dekat akan menggelar Asian Games dan Annual Meeting IMF-World Bank.

"Penghargaan ini memiliki nilai yang sangat luar biasa. Hal ini membuktikan jika potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia telah merata. Penghargaan ini juga bagus bagi bangsa Indonesia yang sedang bersiap menjadi tuan rumah Asian Games dan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank," ucapnya, Kamis (12/7).

Menpar mengatakan, terpilihnya Jawa sebagai pulau terbaik meruoakan capaian tersendiri. Pasalnya, penghargaan destinasi wisata biasanya didominasi Bali dan Lombok. Dia melanjutkan, penghargaan bisa terus meningkatkan kepercayaan diri seluruh pihak pelaku pariwisata Tanah Air.

"Award yang kita peroleh dapat menjadi cara marketing yang paling efektif. Kita tidak perlu bersusah payah menyampaikan keunggulan yang kita miliki. Orang lain lah yang menyatakannya," jelasnya.

T+L merupakan laman seputar traveling yang membagikan pengalaman pembaca mengenai pengalaman berwisata mereka. Pembaca diajak untuk berbagi opini mereka mengenai kota, pulau, kapal pesiar, maupun pesawat terbang tervaforit. Pembaca menilai pulau berdasarkan aktivitas, atraksi alam, pantai, makanan, keramahan, serta nilai keseluruhan. Pulau Jawa mendapat nilai tertinggi berdasarkan sejumlah kategori itu.

"Pulau Jawa dikenal memiliki kultur yang berusia sangat tua. Selain terdapat Situs Warisan Dunia UNESCO, Candi Borobudur, Jawa juga menawarkan modernitas dengan hotel berbintang lima. Beragam tempat juga bisa dinikmati wisatawan seperti air terjun, pegunungan, taman nasional, dan pantai berpasir putih," tulis keterangan resmi T+L.

Lima hotel di Indonesia juga masuk ke dalam daftar Top 100 Hotel In The World versi travelandleisure.com. Tiga di antaranya masuk dalam jajaran 10 besar dunia, yaitu Four Seasons Resort Sayan Bali di posisi 1, The Mulia Bali pada posisi 6, dan Nihi Sumba NTT pada peringkat 9. (OL-1)