Produk Makanan Sehat Indonesia Diterima AS

KERIPIK ubi ungu produksi Jans Enterprise, salah satu perusahaan asal Indonesia, meraih penghargaan Silver atau peringkat kedua terbaik pada Specialty Outstanding Food Innovation (SOFI) Awards untuk kategori Savory Snack.

Pemberian penghargaan tersebut merupakan bagian dari pameran Summer Fancy Food Show (SFFS) 2018 yang dihelat pada 30 Juni hingga 2 Juli lalu di Javits Convention Center, New York, Amerika Serikat (AS).

SFFS merupakan pameran makanan dan minuman terbesar untuk produk specialty food di Amerika Utara.

Atase Perdagangan Washington DC Reza Pahlevi mengatakan keripik ubi ungu yang dilabeli Organic Purple Sweet Potato itu berhasil menembus pasar AS dan mendapat penghargaan karena mampu menyesuaikan diri dengan pasar di negara tujuan.

Produsen, lanjutnya, berhasil menyesuaikan produk mereka dengan pasar specialty food AS yang lekat dengan predikat produk sehat.

Reza mengungkapkan produk keripik ubi ungu yang memenangkan penghargaan itu menggunakan bahan baku ubi ungu organik asal Jawa Barat yang diolah dengan minyak kelapa organik tanpa perasa tambahan maupun pengawet.

Produk itu juga telah memiliki sertifikat organik dari Departemen Pertanian AS, bebas gluten, ramah vegan, dan bebas rekayasa genetik.

Walaupun hanya untuk segmen tertentu, specialty food merupakan pasar yang potensial di AS. Pasalnya, saat ini, konsumen semakin peduli akan produk yang sehat dan mengedepankan pelestarian lingkungan.

“Pemberian penghargaan kepada keripik ubi ungu ini menjadi contoh keberhasilan produk Tanah Air di luar negeri. Produsen mampu beradaptasi. Mereka paham apa yang diinginkan pasar tujuan,” ujar Reza melalui keterangan resmi, Rabu (11/7).

Selain keripik ubi ungu, keripik daun singkong produksi Nanduto Home Cooking juga mendapat sorotan dalam pameran SFFS 2018 ini.

Produk Cassava Leaves Chips yang dipasarkan di AS oleh Jawa Import itu dimasukkan ke daftar Specialty Food Association (SFA) Trendspotter Panel sebagai salah satu makanan ‘emerging trends on the radar’ berbahan baku tumbuhan. Apresiasi ini dapat memperbesar potensi produk specialty food Indonesia untuk semakin dilirik konsumen AS.

"Saya turut bangga melihat produk-produk mamin Indonesia telah diterima di pasar AS, bahkan berhasil menerima penghargaan,” ujar Dubes RI untuk Amerika Serikat Budi Bowoleksono.

Dalam pameran SFFS 2018 Paviliun Indonesia yang memamerkan beragam produk specialty food unggulan Tanah Air diperkirakan membukukan transaksi potensial hingga US$2,8 juta.

Keikutsertaan Indonesia dalam pameran tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah melalui KBRI Washington DC, Atase Perdagangan, Atase Pertanian, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Chicago, ITPC Los Angeles dan para pelaku usaha.

Terdapat lima perusahaan Indonesia yang turut dalam kegiatan tersebut yakni PT Manohara Asri (camilan kacang Mayasi dan Iyes), IMC Organic Coconut Sugar (gula kelapa organik), PT Sari Segar Husada (santan, susu dari kelapa, air kelapa, dan kelapa parut kering dengan merek Delcoco), Jawa Import (rempah, bumbu, dan tepung bebas gluten berbahan baku sukun), dan Jans Enterprises Corp (produk camilan, keripik, biskuit, wafer, dan jus buah).

Tiap tahunnya, jumlah peserta SFFS bisa mencapai 2.500 perusahaan yang menampilkan lebih dari 200.000 produk, serta dikunjungi lebih dari 25.000 pengunjung.

Specialty Food merupakan produk mamin khas dengan nilai premium, diproduksi terbatas menggunakan bahan baku berkualitas seperti produk organik, artisan, bebas gluten, dan bebas rekayasa genetik.

Riset SFA menunjukkan nilai penjualan ritel pasar specialty food di AS pada 2017 mencapai US$140,3 miliar dengan tingkat pertumbuhan signifikan sebesar 12,9%, melebihi tingkat pertumbuhan jenis makanan dan minuman lainnya. (OL-2)